Levická nemocnica obmedzila a reguluje vstup pacientov do areálu

Levice 18. marca (TASR) - Nemocnica Levice sprísnila opatrenia týkajúce sa organizácie a chodu nemocnice. Obmedzila a reguluje vstup pacientov do nemocnice. „Na vstup do areálu je určený iba hlavný vchod pre pacientov a zamestnancov nemocnice. Vjazd motorových vozidiel do areálu nemocnice je obmedzený, dnu môžu iba sanitky, zásobovanie, zamestnanci nemocnice, prípady pôrodov a pacienti na urgentný príjem,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorej členom je levická nemocnica.



Pri hlavnom vstupe na polikliniku je pacientom, ich sprievodu a zamestnancom kontrolovaná telesná teplota, zároveň sú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. „Vzhľadom na závažnosť situácie a ochranu nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty,“ upozornila Pavliková.



Nemocnica zároveň žiada všetkých pacientov, ktorí majú podozrenie alebo príznaky nového koronavírusu, aby bezodkladne volali na telefónne číslo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach 0910 901 129. Následne bude riešené ďalšie smerovanie a liečba pacienta.