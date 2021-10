Levická nemocnica očkuje treťou dávkou vakcíny od Pfizeru

Levice 19. októbra (TASR) - Nemocnica Agel Levice začala očkovať treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Dostupná je jedna očkovacia látka, vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech. Okrem podávania tretej dávky vakcíny pokračuje nemocnica aj s očkovaním prvej a druhej dávky, nastala však zmena organizácie hodín, upozornila námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Helena Dudášová.



Zdravotníci v levickej nemocnici očkujú iba v pracovných dňoch. Od 7.30 do 8.30 h sa môžu prísť zaočkovať deti s registráciou aj bez registrácie v sprievode zákonného zástupcu. Pre dospelých s registráciou je vyhradený čas od 8.30 do 13.00 h, dospelí bez registrácie sú očkovaní v čase od 11.00 do 13.00 h.



Pandemická situácia v levickej nemocnici je aktuálne vcelku priaznivá a pod kontrolou, zhodnotila Dudášová. V nemocnici sú hospitalizovaní traja pacienti s novým koronavírusom, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.