Levická nemocnica postavila pri bočnom vstupe do areálu triediaci stan

Levice 27. marca (TASR) - Nemocnica Levice rozšírila miesto prvého kontaktu zriadením stanu pred nemocnicou. Ten slúži pre výkon triáže a má chrániť nielen pacientov, ale aj zdravotnícky personál. "V pracovnej dobe od 6.30 do 16.00 h je otvorený kontrolovaný vstup do budovy polikliniky. V nepretržitom režime je zriadený aj kontrolovaný vstup pri bočnom vchode do areálu nemocnice. Pred bočným vstupom do areálu, od budovy dopravnej zdravotnej služby, ktorý je využívaný na príjazd vozidiel záchranky, sme umiestnili triediaci stan," informoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



V tomto stane bude zdravotnícky personál vykonávať meranie teploty všetkým osobám vstupujúcim do areálu a pomôže pacientom a ich sprevádzajúcim osobám pri vypĺňaní dotazníkov. Rovnaký postup je realizovaný aj pri vstupe do polikliniky. "Koordináciu pri vstupoch zabezpečujeme v spolupráci s políciou a vstup vozidiel do areálu je obmedzený," potvrdil riaditeľ. V prípade, že navštívi nemocnicu pacient s podozrením na ochorenie COVID-19, je odklonený na príslušné pracovisko.