Levická nemocnica prechádza rekonštrukciou, hotová bude v júni 2026

Levice 10. októbra (TASR) - Nemocnica Agel v Leviciach prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Súčasťou projektu je rozsiahla obnova budovy lôžkového pavilónu a dobudovanie priestorov diagnostického pavilónu, informoval výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkai.



Investícia v hodnote 71 miliónov eur bude ukončená v polovici roka 2026. Spolufinancovaná je z plánu obnovy (56 miliónov eur) a zo súkromných zdrojov prevádzkovateľa nemocnice (15 miliónov eur). Výsledkom rekonštrukcie bude navýšenie lôžkovej kapacity a rozšírenie zdravotnej starostlivosti o zriadenie samostatnej traumatologickej ambulancie, algeziologickej ambulancie so stacionárom a anestéziologickej ambulancie.



Modernizáciou prejde 170 lôžok, vybudujú sa nové centrálne operačné sály - štyri aseptické a jedna septická sála, jednotka intenzívnej starostlivosti, ako aj moderná lôžková jednotka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Nedávno otvorený urgentný príjem bude prepojený s diagnostickým komplexom (RTG, USG, CT) a s novovybudovanými operačnými sálami.



Prvá zrekonštruovaná lôžková jednotka bola odovzdaná do užívania v septembri, čím sa uvoľnili priestory pre ďalšie práce. Na druhom nadzemnom podlaží pavilónu B aktuálne prebieha finalizácia rozvodov a inžinierskych sietí, na treťom nadzemnom podlaží inštalácia rozvodov. Táto časť stavby by mala byť podľa predpokladov ukončená na začiatku roka 2025. Stavebné práce sú realizované za plnej prevádzky nemocnice. Vyžadujú si organizačné zmeny, čo prináša dočasné zníženie komfortu.