Levická nemocnica spustila prevádzku oftalmologickej ambulancie

Levice 26. júla (TASR) - Nemocnica Agel Levice opäť spustila prevádzku oftalmologickej ambulancie. Ambulancia je určená pre dospelých pacientov a nachádza sa v priestoroch polikliniky.



„Očná ambulancia ponúka spektrum rôznych vyšetrení, ako napríklad kompletné očné vyšetrenie, skríningové vyšetrenia glaukómu, sivého zákalu, očného pozadia, meranie očného tlaku či poradenstvo pri korekcii dioptrií,“ informoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



Pacienti najčastejšie prichádzajú do oftalmologickej ambulancie so zápalovými zmenami oka a jeho adnexov, ktoré sú spôsobené nekorigovanou refrakčnou chybou. K častým dôvodom návštevy očnej ambulancie patria aj syndróm suchého oka a u pacientov nad 60 rokov sivý zákal a glaukóm. „Syndrómom suchého oka trpí stále viac mladých ľudí, potreba okuliarovej korekcie sa objavuje skôr. Je to aj dôsledok nadmerného používania technológií dnešnej doby,“ zhodnotil Ľubomír Štefanko, lekár oftalmologickej ambulancie.