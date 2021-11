Levická nemocnica už nemá voľné lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou

Levice 24. novembra (TASR) - Nemocnica Agel Levice bojuje s treťou vlnou pandémie, počet ľudí s koronavírusom stúpa. Odzrkadľuje sa to aj v počtoch hospitalizovaných pacientov, pričom drvivá väčšina pacientov s ťažkým priebehom je nezaočkovaná, potvrdil riaditeľ nemocnice Ján Belanský. V nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 23 pacientov na štandardnom kyslíkovom lôžku, stav ďalších piatich si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.



Levická nemocnica má v rámci reprofilizácie k dispozícii 24 lôžok s kyslíkom a päť lôžok s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa potreby vie zabezpečiť lôžka aj na pediatrii a gynekologicko - pôrodníckom oddelení. "Zo zamestnancov nemocnice nie je v súčasnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 k dispozícii 18 ľudí. Náš zdravotnícky personál je vyťažený na maximum," povedal Belanský.



Nemocnica v Leviciach patrí k vybraným zariadeniam, ktoré liečia pacientov monoklonálnymi protilátkami proti koronavírusu. Túto liečbu musí stanoviť praktický lekár a určené sú pre pacientov v začiatočnom štádiu ochorenia, ktorí majú vysoké riziko, že koronavírus u nich prejde do závažného stavu. Naďalej pokračuje testovanie i očkovanie v priestoroch bývalej rádiológie. Okrem podávania tretej dávky vakcíny nemocnica očkuje aj záujemcov prvou a druhou dávkou.



Belanský upozorňuje na zmenu organizácie hodín, očkuje sa iba v pracovných dňoch. Od 7.30 do 8.30 h sa môžu prísť zaočkovať deti s registráciou aj bez registrácie v sprievode zákonného zástupcu. Dospelí s registráciou sú očkovaní od 8.30 do 13.00 h, dospelí bez registrácie v čase od 11.00 do 13.00 h. Imunokompromitovaní pacienti s registráciou aj bez registrácie budú očkovaní v čase od 13.00 do 15.00 h.