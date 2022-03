Levická nemocnica získala nové čističky vzduchu

Levice 15. marca (TASR) - Nemocnica Agel Levice má nové čističky vzduchu, ktoré pomáhajú pacientom na oddeleniach traumatológie a ortopédie. Čističky získala darom od firmy pôsobiacej v levickom priemyselnom parku. „Na oddeleniach traumatológie a ortopédie je najväčší pohyb pacientov, či už akútnych, alebo plánovaných hospitalizácií. Sú to nosné oddelenia nemocnice a zlepšenie prostredia na týchto oddeleniach bude veľkým prínosom,“ povedala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Helena Dudášová.



Prenosné čističky sú schopné vyčistiť vzduch od peľu, plesní, baktérií, vírusov, ozónu, chemikálií a iných škodlivých látok. Tieto kontaminované častice, aj keď sú veľmi malé, sa môžu po vdýchnutí dostať hlboko do pľúc a dokonca aj do krvného obehu. Ľudia predýchajú v priemere 15 kilogramov vzduchu každý deň vrátane rôznych prachových a zdraviu škodlivých častíc. Čističe vzduchu znižujú vdychovanie nezdravého prachu.