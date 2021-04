Levická radnica pripravuje kandidatúru na titul Mesto kultúry 2022

Levice 3. apríla (TASR) – Levice sa chcú uchádzať o titul Mesto kultúry 2022. V rámci prípravy na kandidatúru už magistrát zverejnil anketu, prostredníctvom ktorej od obyvateľov Levíc zisťoval ich podnety a pripomienky ku kultúrnemu životu v meste.



Odborná skupina zložená z odborníkov z rôznych oblastí kultúry z mesta i regiónu následne návrhy vyhodnotila a vypracovala projekt. „Prípadná dotácia z Fondu na podporu umenia je určená výlučne na nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta. Môže ísť o diela z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklóru, prípadne medziodborové aktivity a neprofesionálne umenie,“ informoval magistrát.



Do finále o titul Mesto kultúry pre rok 2022 môžu so svojimi projektmi postúpiť tri slovenské mestá. Fond na podporu umenia môže poskytnúť na prípravnú fázu dotáciu od 5000 do 10.000 eur. Celoročné aktivity víťazného projektu sú potom podporené sumou 200.000 až 300.000 eur. V súčasnosti sú Mestom kultúry Nové Zámky, ktoré titul získali vďaka projektu s názvom Vzdušné Zámky. Neskôr ho prevezme mesto Stará Ľubovňa.