Levické divadelné dni odštartuje Divadlo Maska

Levice 17. apríla (TASR) – Prehliadku amatérskych neprofesionálnych divadelných súborov z Levíc a okolia pripravilo Mestské kultúrne stredisko Levice. Tohtoročný 18. ročník prehliadky divadelného umenia Levické divadelné dni 2022 odštartuje v utorok 19. apríla Divadlo Maska.



Počas piatich dní sa v Leviciach predstavia aj Tri bodky na ceste, Teáter Komika, Teatro Wüstenrot, Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Celkom malé divadlo a predstavenie v maďarskom jazyku György Spiró: Prah, informovali organizátori podujatia, ktoré potrvá do 23. apríla.



Vznik Levických divadelných dní sa datuje do roku 2005. Už tradične pozývajú organizátori okrem divadelných súborov z Levíc a okolia aj divadelné súbory zo Slovenska a partnerských miest zo zahraničia. Na prehliadke sa zúčastňujú dospelé, mládežnícke a detské divadelné súbory. Hrací profil je rozdelený do dvoch časových horizontov. Dopoludňajší je venovaný deťom a večerný dospelým divákom. Prehliadkou je vytvorený priestor na prezentáciu súborov a ich vzájomnú komunikáciu, výmenu a získavanie nových skúseností.