Levické kúpalisko Margita-Ilona sa pripravuje na letnú sezónu

Levice 4. júna (TASR) – Kúpalisko Margita-Ilona, ktorého zriaďovateľom je mesto Levice, sa pripravuje na letnú sezónu. Už po skončení minuloročnej letnej sezóny začalo kúpalisko s realizáciou niekoľkých investícií.



„Pri rekreačnom bazéne je najvyšší dopyt po ležadlách a slnečníkoch, preto sme pristúpili k realizácii ďalších dvoch sekcií betónovej dlažby, na ktorých bude umiestnených 40 kusov slnečníkov a 100 lehátok. Pokračovali sme v obnove drevených chatiek za nové bungalovy, ukončený je desiaty bungalov. Ďalšou investíciou je revitalizácia detského a športového areálu v kempingu. Na kúpalisku v blízkosti novovybudovaných plôch pre slnečníky pribudlo oplotené ihrisko na plážový futbal a volejbal, rozšíril sa kolektorový systém pre detský bazén,“ informoval riaditeľ kúpaliska Ján Lacek poslancov na poslednom zasadnutí levického mestského zastupiteľstva.



Minuloročnú sezónu na kúpalisku ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. „Dovolenkové pobyty predávame od prvého januára každého roka. Zmenená situácia mala za následok pozastavenie objednávok a rušenie rezervácií, žiadne nové neboli až do začiatku júna, keď sa situácia začala upokojovať. Potom zákazníci nárazovo objednávali pobyty. Ešte začiatkom júna nebolo jasné, za akých podmienok a či vôbec bude umožnené kúpaliskám fungovať. V našom prípade sme napriek tomu v priebehu mája a júna prijali zamestnancov, pretože príprava areálu na prevádzku trvá niekoľko týždňov,“ zhodnotil sezónu Lacek.



Kúpalisko otvorilo svoje brány pre verejnosť 27. júna. Napriek tomu, že v minuloročnej sezóne úplne absentovali školské výlety, akcie typu Riders Party či Family Day, výnosy kúpaliska poklesli oproti roku 2019 len o päť percent a výnosy za ubytovanie boli nižšie len o štyri percentá. „Pri kúpalisku je to spôsobené aj vyšším vstupným oproti predchádzajúcemu roku, v prípade ubytovania lepšou obsadenosťou, takmer stopercentnou v mesiacoch júl a august, a aj tým, že sme nepredávali žiadne pobyty cez zľavový portál,“ uviedol riaditeľ kúpaliska. Prevádzka kúpaliska sa skončila 1.septembra s príchodom ochladenia.



Za obdobie január až december 2020 dosiahla spoločnosť Margita-Ilona výnosy vo výške 324.048 eur a náklady vo výške 352.107 eur. Odpisy dlhodobého hmotného majetku boli vo výške 49.530 eur. Výsledkom hospodárenia za uvedené obdobie je strata vo výške 28.059 eur.



V minulom roku navštívilo kúpalisko Margita-Ilona 37.624 návštevníkov, v predchádzajúcom roku to bolo 41.951 návštevníkov. Najvyššiu návštevnosť za posledné desaťročie zaznamenala Margita-Ilona v roku 2015, keď jej služby využilo 67.952 ľudí. Návštevníci majú k dispozícii štyri bazény, z toho rekreačný bazén Eva, plavecký bazén Adam, bazén Tereza pre deti s basketbalovým košom a volejbalovou sieťou a bazén pre deti do šesť rokov, ktorý je vyhrievaný kolektorovým systémom.