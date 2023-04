Levické poľovnícke dni ponúknu výstavu trofejí a preparátov zveri

Levice 13. apríla (TASR) - Poľovnícke predajné trhy, výstava trofejí a preparátov zveri a živočíchov, interaktívna prezentácia Lesníci a poľovníci deťom, ale aj ďalšie aktivity s tematikou lesníctva budú súčasťou tohtoročných Levických poľovníckych dní. Uskutočnia sa od 11. do 14. mája na zimnom štadióne v Leviciach, informovali organizátori podujatia.



História podujatia siaha do roku 1995, keď prednosta Krajského lesného úradu v Nitre Jozef Hikl presadil myšlienku, aby sa v rámci chovateľskej prehliadky trofejí pre okres Levice usporiadal aj odborný seminár. Lokálne podujatie postupne vyrástlo na podujatie s celoslovenskou, ale aj medzinárodnou účasťou.



Odborné semináre sú každoročne zamerané na inú aktuálnu tému. Popri klasickej prehliadke trofejí pribudli sprievodné akcie pre deti a mládež, výstava Príroda okolo nás, etabloval sa festival filmov s tematikou prírody. Za 20 rokov bolo Leviciach verejne uvedených 348 filmov.



Na Levických poľovníckych dňoch sa kladie dôraz na prácu s deťmi a mládežou. Pre najmladších sa pravidelne pripravujú aktivity venované lesnej pedagogike, ukážkam sokoliarstva, kynológie, vábenia zveri, lukostreľby, hre na lesnicu, poznávaniu stromov, rastlín a zveri podľa pobytových znakov. Do výtvarnej a literárnej súťaže s názvom Príroda očami detí sa zapájajú žiaci nielen z okresu Levice, skonštatovali organizátori.