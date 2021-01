Levické škôlky budú iba pre deti rodičov kritickej infraštruktúry

Levice 9. januára (TASR) – Materské školy (MŠ) v Leviciach budú od budúceho týždňa fungovať iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ako oznámil magistrát, v niektorých škôlkach začal mimoriadny režim platiť už 7. a 8. januára, v ostatných vstúpi do platnosti od pondelka 11. januára.



Radnica zároveň upozornila, že riaditeľky materských škôl sú oprávnené v odôvodnených prípadoch vyžadovať potvrdenia od zamestnávateľov rodičov, že nemôžu pracovať z domu. „Ostatných rodičov žiadame, aby si deti nechali doma. Od 18. januára by mala začať normálna prevádzka materských škôl, ak sa dovtedy neprijmú na centrálnej úrovni nové opatrenia,“ pripomenul magistrát.



Žiaci všetkých ročníkov levických základných škôl (ZŠ) sa budú od 11. do 22. januára učiť dištančne. „Rodičia z kritickej infraštruktúry, podobne ako v materských školách, budú môcť umiestniť svoje deti na prvom stupni do školského klubu detí (ŠKD) každej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, s výnimkou ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. ŠKD bude v prevádzke v čase od 7. do 16. hodiny. Podmienkou pobytu dieťaťa v ŠKD po 18. januári je preukázanie sa rodiča negatívnym testom na ochorenie COVID-19,“ oznámil mestský úrad.



Podľa magistrátu by sa malo začať prezenčné vyučovanie na ZŠ pre všetky ročníky od 25. januára. „Predchádzať mu musí testovanie, ktoré by sa malo uskutočniť v sobotu 23. a nedeľu 24. januára na niektorých existujúcich testovacích miestach v Leviciach. Pretestovať sa musia všetci zamestnanci školy, jeden zákonný zástupca žiaka prvého a druhého stupňa a žiaci druhého stupňa školy. V prípade nesplnenia tejto podmienky sa žiak zostáva vzdelávať naďalej doma dištančnou formou,“ informovala radnica.