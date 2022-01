V levickom regióne veľmi rýchlo pribúdajú pozitívni pacienti

Levice 27. januára (TASR) - Nemocnica Agel Levice v súvislosti s nastupujúcou ďalšou fázou pandémie prijala viaceré organizačné opatrenia, ktoré by mali eliminovať ťažké dôsledky na chod nemocnice. Počet pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 pribúda v regióne násobným tempom, pozitívnou správou zatiaľ je, že hospitalizácie sú pod kontrolou a ich počet sa rapídne nezvyšuje, zhodnotil aktuálnu situáciu riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



V levickej nemocnici leží v súčasnosti deväť pacientov s novým koronavírusom. Stav dvoch je veľmi vážny a vyžaduje si napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, siedmi pacienti ležia na štandardnom kyslíkovom lôžku. Drvivú väčšinu hospitalizovaných tvoria podľa slov Belanského neočkovaní pacienti. Z radov zamestnancov sú pozitívni na ochorenie COVID-19 len dvaja, ďalší dvaja majú OČR z dôvodu nového koronavírusu.



Situácia v regióne sa za posledné tri týždne rapídne zhoršila. „Pred troma týždňami sme mali týždňový prírastok pozitívne potvrdených ľudí v regióne 220, v súčasnosti sa toto číslo zvýšilo o 260 percent. Tento týždeň odhadujeme, že to bude až vyše 1000 potvrdených prípadov,“ povedal riaditeľ nemocnice. Nástup variantu omikron je podľa neho dramatický, ťažké priebehy so život ohrozujúcim stavom sú však zatiaľ len v minimálnom počte.



Nemocnica v Leviciach posilnila aj kapacity v rámci testovania. Záujem o očkovanie, ktorý sa zvýšil na začiatku roka, momentálne ustal.