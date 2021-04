Levický mestský úrad prejde od budúceho týždňa do normálneho režimu

Levice 22. apríla (TASR) – Mestský úrad v Leviciach sa pripravuje na prechod do štandardného režimu. Pre verejnosť bude opätovne otvorený od 26. apríla.



Ako oznámila radnica, úrad bude otvorený v normálnom režime počas úradných hodín. „Čas od 11.30 do 12.30 h je však vyhradený na prestávku na dezinfekciu priestorov,“ upozornil magistrát.



Mestský úrad zároveň upozornil, že pri vstupe do budovy musí verejnosť dodržiavať všetky platné opatrenia. Ich súčasťou je aj povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako sedem dní.