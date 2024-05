Asfaltovanie si vyžiada úplnú uzáveru časti námestia v Levoči

Levoča 2. mája (TASR) - Asfaltovanie ciest si začiatkom budúceho týždňa vyžiada úplnú uzáveru severozápadnej časti Námestia Majstra Pavla v Levoči. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že obmedzenie potrvá od pondelka 6. mája od 20.00 h do stredy 8. mája do 20.00 h.



"Uzávierka sa dotkne časti námestia od križovania s Košickou ulicou po poštu a tiež ulice Gymnaziálny prechod. Obmedzenie platí pre všetky vozidlá," uviedlo mesto.



Obchádzková trasa povedie po Ružovej, Vetrovej, Uholnej a Kláštorskej ulici. V súvislosti s jej prejazdnosťou samospráva žiada obyvateľov, aby neparkovali svoje vozidlá na spomínaných uliciach a vyzýva ich, aby využili záchytné parkoviská v hradbových priekopách. Juhovýchodná časť námestia bude dopravne prístupná z Vysokej ulice. Zastávky mestskej hromadnej dopravy na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla v utorok 7. mája aj v stredu dočasne zrušia a nahradí ich zastávka Košická brána na Kežmarskej ceste.



"Zhotoviteľ prác bude na vyfrézovanú vozovku aplikovať spojovací asfaltový postrek a následne klásť asfaltové zmesi," dodáva mesto. Žiada chodcov, aby v záujme svojej bezpečnosti a možného poškodenia obuvi neprechádzali cez komunikáciu, kde bude prebiehať asfaltovanie a na presun využívali výlučne chodníky. Parkovanie na uvedenej časti námestia nebude možné, mesto preto žiada vodičov, aby svoje vozidlá zaparkovali na juhovýchodnej strane, v hradbovej priekope, prípadne na priľahlých uliciach.



V stredu je plánovaná realizácia vodorovného dopravného značenia, čím dôjde aj k zmene organizácie parkovania z pozdĺžneho na šikmé státie, a to na časti severnej a západnej strany námestia. Prejazd vozidiel severozápadnou časťou námestia už bude v tento deň povolený.



Samospráva zároveň žiada verejnosť o zhovievavosť a súčinnosť pri realizácii prác a účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa stavebných prác. "Realizácia týchto je podmienená klimatickými podmienkami, a preto upozorňujeme, že môže dôjsť k posunu naplánovaného termínu. V prípade, že práce budú ukončené v skoršom termíne, bude premávka obnovená bez obmedzení," uzatvára mesto.