Levoča bude hostiť medzinárodné cyklistické preteky, obmedzia dopravu

Levoča 23. mája (TASR) - Posledný májový piatok (26. 5.) sa sever Slovenska stane súčasťou Ncupových pretekov pre jazdcov do 23 rokov - Orlen Nation Grand Prix. Slovenská etapa odštartuje v Levoči a po 124 kilometroch privedie pretekárov do cieľa na Štrbské Pleso. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský skonštatoval, že pre toto historické mestečko na Spiši je to ďalšia príležitosť, ako sa zviditeľniť a odprezentovať. "Očakáva sa 500 účastníkov, priame prenosy a záznamy z pretekov budú vysielané v našich a zahraničných médiách," uviedol. V súvislosti s organizáciou pretekov sa však treba pripraviť aj na dopravné obmedzenia.



V rámci štartu 3. etapy medzinárodných cyklistických pretekov na Námestí Majstra Pavla bude od piatka od 20.00 h až do soboty 26. mája do 12.00 h zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča. "Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä námestia, ktoré bude uzatvorené a s čiastočným obmedzeniami je potrebné počítať aj na Košickej a Novej ulici," uviedla radnica. V sobotu bude zjazd na Košickú ulicu umožnený len vozidlám s povolením od organizátorov, obyvateľom dotknutých ulíc, majiteľom nehnuteľností, zásobovacím vozidlám, ubytovaným v súkromnom zariadení, organizátorom a záchranným zložkám.



"Dopravné obmedzenia sa dotknú v sobotu aj miestnej komunikácie na Novej ulici, kde nebude umožnené parkovanie motorových vozidiel z dôvodu zaistenia bezpečného priebehu pretekov. Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny. Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách v hradobnej priekope a na miestnych komunikáciách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu," informovalo mesto s tým, že v piatok v čase medzi 9.00 a 11.45 h budú zastávky MHD na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla dočasne zrušené a nahradené zastávkou Košická brána. Vjazd na Košickú ulicu bude regulovaný príslušníkmi Policajného zboru.



Samospráva tiež upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, že počas prejazdu pretekárov, sprievodných a technických vozidiel cez Novú ulicu a Popradskú cestu smerom na obec Kurimany sa budú vykonávať krátkodobé úplné uzávery ciest, hlavne križovatiek, kruhového objazdu a neprehľadných úsekov. "Počas pretekov bude niekoľko desiatok policajtov riadiť a usmerňovať dopravu, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ochranu verejného poriadku," dodáva mesto.