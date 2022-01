Chirurgické oddelenie v Levoči presunú do zrekonštruovaných priestorov

Levoča 27. januára (TASR) - Levočská nemocnica začala s revitalizáciou chirurgického oddelenia. "Musíme reagovať na potreby obyvateľov, ich zloženie, najčastejšie diagnózy a tiež brať do úvahy vzdialenosti. Na základe našej analýzy sa zmenila situácia v tom, že región prioritne potrebuje rozšírenie a skvalitnenie chirurgickej starostlivosti," zdôvodnil riaditeľ nemocnice František Lešundák.



Preto bude chirurgický pavilón presťahovaný do nových, zrekonštruovaných priestorov, s adekvátnym vybavením a službami. Samozrejmosťou je 24-hodinová odborná starostlivosť vrátane urgentných zákrokov a na chirurgii pribudne aj jednodňová zdravotná starostlivosť v rámci urologických diagnóz. Ambulantná urologická starostlivosť zostáva v nezmenenej prevádzke. "Jedinú vec, ktorú sme zmenili, je, že mimoriadne závažné urologické výkony budú presunuté do nemocníc vyššieho typu," upozornil riaditeľ s tým, že je to plne so stratégiou fungovania a zmenami, ktoré sa chystajú v celom rezorte zdravotníctva.



Rozsiahle práce na presťahovaní chirurgického oddelenia sa začnú zhruba o desať dní. Nemocnica do projektu investuje celkovo 400.000 eur. "Po významných zmenách, ktoré sme realizovali vlani, ako napríklad dokončenie nových priestorov rádiodiagnostického oddelenia, spustenie prevádzky neurologickej, chirurgickej a internej ambulancie v nových priestoroch a začiatok rekonštrukcie lôžkovej časti interného oddelenia, sú prvé zmeny v tomto roku práve na chirurgickom oddelení," dodal Lešundák. Tie podľa neho privítali aj zamestnanci, ktorí budú fungovať v nových, modernejších priestoroch s lepším vybavením.