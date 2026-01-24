< sekcia Regióny
Levoča mení pravidlá regulovaného parkovania v centre
Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadväzuje na doterajšiu reguláciu parkovania na Námestí Majstra Pavla a prináša viaceré hlavné zmeny.
Autor TASR
Levoča 24. januára (TASR) - Mesto Levoča mení pravidlá parkovacej politiky v centre. Samospráva na webovej stránke informovala, že dôvodom rozšírenia regulovaného parkovania je dlhodobo prehustená statická doprava v území. Tú podľa mesta spôsobuje najmä celodenné parkovanie vozidiel počas pracovných dní.
„Dochádza k častému parkovaniu na chodníkoch, zelených plochách a v blízkosti križovatiek, čo negatívne ovplyvňuje bezpečnosť dopravy, plynulosť premávky a kvalitu verejného priestoru,“ upozornilo mesto, ktorého cieľom je zlepšiť dopravnú situáciu, efektívnejšie využívať parkovacie kapacity a zvýšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov.
Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadväzuje na doterajšiu reguláciu parkovania na Námestí Majstra Pavla a prináša viaceré hlavné zmeny. „Je to rozšírenie zóny regulovaného parkovania do ďalších ulíc centrálnej mestskej zóny, zavedenie územnej - pásmovej platnosti parkovacích kariet ‚rezident‘ a ‚návštevník‘ či zavedenie novej parkovacej karty ‚rezident - podnikateľ‘,“ vymenovalo mesto. Zároveň sa ruší parkovacia karta ‚abonent ŤZP‘ a dochádza k predĺženiu kreditu parkovacej karty ‚bonus‘ zo 75 na 120 minút. Radnica dodáva, že cenník parkovného zostáva nezmenený oproti doterajšiemu VZN, dopĺňa sa iba cena parkovacej karty ‚rezident - podnikateľ‘. Cena tretej parkovacej karty ‚rezident‘ sa vypúšťa.
Všetky zmeny regulovaného parkovania budú platné od 1. februára, kedy nadobudne účinnosť nové VZN. Zakúpenie parkovacích kariet bude možné taktiež od tohto dátumu.
Mesto zároveň deklaruje, že bude verejnosť priebežne informovať počas celého mesiaca prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov, vrátane podrobných informácií o zónach parkovania, typoch kariet a podmienkach ich používania.
