V Nemocnici v Levoči leží 26 pacientov s novým koronavírusom

Levoča/Kežmarok 30. novembra (TASR) - Levočská nemocnica sa aktuálne stará o 26 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Minulý týždeň podali zdravotníci v Levoči vakcínu 140 záujemcom o prvú dávku. "O nakazených sa staráme na internom oddelení. Jeden potrebuje nazálne aplikovanú ventilačnú podporu s vysokým prietokom plynov, tzv. high flow a len dvaja pacienti z celkového počtu sú zaočkovaní. Vnímame aj výpadok medzi zamestnancami, ktorých je pozitívnych 19 a jeden je v karanténe," priblížila situáciu námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice v Levoči Lucia Boháčová.



V nemocnici je naďalej možnosť podania aj monoklonálnych protilátok v počiatočnom štádiu ochorenia COVID-19. Dostalo ich už celkovo 64 pacientov. Počas minulého týždňa sa vo vakcinačnom centre podalo dohromady 709 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V závere týždňa sa mobilná očkovacia jednotka levočskej nemocnice zúčastnila aj na výjazde do Domova Sociálnych Služieb v Spišskom Podhradí, kde sa jej podarilo zaočkovať 42 ľudí.



V mobilnom odberovom mieste vykonali dohromady 1318 antigénových testov, pričom pozitivita dosiahla sedem percent. Oproti minulému týždňu klesla o tri percentá. PCR testov bolo vykonaných viac ako 500 a pozitivita predstavovala 30 percent, rovnako ako počas predchádzajúceho týždňa.



Kežmarská nemocnica sa aktuálne stará o 30 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Medzi nimi je aj čerstvá mamička s novorodencom. "Štyria pacienti potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a jeden podporu high flow," uviedla námestíčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lýdia Wikarská s tým, že len traja z pozitívnych pacientov sú plne zaočkovaní.



Minulý týždeň podali vo vakcinačnom centre v Kežmarku 570 dávok vakcín, z toho takmer 180 ľudí prišlo na prvú dávku. Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Anna Rybková dodala, že v decembri sprístupnia záujemcom viac dní, počas ktorých sa budú môcť prísť zaočkovať neregistrovaní. "Vstup do priestorov nemocnice je možný len v režime OTP. Záujemcovia, ktorí sú prihlásení na odber protilátok, by sa mali dostaviť v presne stanovený čas a preukázať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní alebo testovaní na ochorenie COVID-19," upozornila Rybková.



Na Ulici Dr. Daniela Fischera nemocnica prevádzkuje mobilné odberové miesto, v ktorom sa počas minulého týždňa vykonalo 1315 antigénových testov a pozitivita dosiahla 9,6 percenta. V prípade PCR testov sa ich vykonalo 619 a pozitivita predstavovala 24,6 percenta.