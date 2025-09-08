< sekcia Regióny
Nová magnetická rezonancia v Levoči priniesla zlepšenie diagnostiky
MRI pracovisko denne vyšetrí v priemere dvojnásobný počet pacientov než pred modernizáciou.
Autor TASR
Levoča 8. septembra (TASR) - Nové pracovisko magnetickej rezonancie (MRI) v levočskej nemocnici prinieslo výrazné zlepšenie diagnostiky hlavne v odbore neurológia, ortopédia a onkológia. Vďaka modernej technológii a umelej inteligencii poskytuje rýchlejšie, presnejšie a pohodlnejšie vyšetrenia. Vyšetrovací čas je od 1. júla predĺžený až do 19.00 h, čo podľa manažérky komunikácie Agel SK Jarmily Ševčíkovej významne prispelo k zrýchleniu diagnostiky a ku skráteniu čakacích lehôt pre pacientov zo širokého regiónu Spiša.
„Môžeme jednoznačne potvrdiť, že rozšírenie prevádzkových hodín a nasadenie špičkovej technológie priniesli očakávané výsledky. Počet vyšetrení sa výrazne zvýšil a pacienti čakajú na termín kratšie, v niektorých prípadoch sa čakacia lehota skrátila až o polovicu,“ uviedla medicínska riaditeľka klaster Spiš a námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Renáta Bičanovská.
MRI pracovisko denne vyšetrí v priemere dvojnásobný počet pacientov než pred modernizáciou. Vďaka väčšiemu otvoru a technológii, ktorá sa automaticky prispôsobuje dýchaniu, pohybom aj telesnej stavbe pacienta, je vyšetrenie komfortnejšie aj pre ľudí s klaustrofóbiou alebo vyššou hmotnosťou. „Nový systém nám umožňuje rýchlejšie získať kvalitné snímky, a to aj u náročnejších diagnóz,“ podotkla primárka rádiodiagnostického oddelenia Elena Loumová.
Doktorka Jana Štefaňáková, ktorá sa spolupodieľa na zavádzaní nových diagnostických postupov, doplnila, že na novom pracovisku sa zlepšila aj detekcia malých lézií, demyelinizačných zmien, ale aj hodnotenie väzov, meniskov a chrupaviek.
Levočská nemocnica plánuje v najbližšom období rozšíriť spektrum MRI vyšetrení o nové typy, ako sú MR vyšetrenia prostaty, rekta, enterografia, MR malej panvy u žien či rozšírené perfúzne techniky mozgu, čím sa ešte viac posilní dostupnosť špecializovanej diagnostiky v regióne.
