Novým riaditeľom SNM - Spišského múzea je Ján Pavlov

Levoča 4. marca (TASR) - Novým riaditeľom Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči je od 1. marca Ján Pavlov. Do funkcie ho na základe výsledkov výberového konania uviedol generálny riaditeľ SNM Anton Bittner. Vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová uviedla, že Pavlov má dlhoročné skúsenosti z vedúcich a riadiacich pozícií vo verejnej správe a v súkromnom sektore, predovšetkým v oblasti stavebníctva a obnovy pamiatok.



Dodala, že Pavlov posledných päť rokov aktívne participoval na rekonštrukcii viacerých nehnuteľností patriacich do kultúrneho dedičstva SR. Rovnako sa venoval aj výstavbe nových objektov ľudovej architektúry v obciach ležiacich v chránenej pamiatkovej oblasti.



"Okrem vedenia múzea by sa mal nový riaditeľ sústrediť na dve mimoriadne dôležité rekonštrukcie, a to na zintenzívnenie obnovy Spišského hradu a pripravovanú obnovu Domu Majstra Pavla v Levoči. Výkon odborných múzejných činností bude naďalej odborne zastrešovať Jozef Kušnír, vedúci odborného oddelenia múzea," uviedol Bittner, ktorý sa zároveň poďakoval za nasadenie a stabilizáciu múzea dočasne poverenej riaditeľke Zdenke Sninčákovej.



Riaditeľ SNM dodal, že prioritou Spišského múzea v tomto roku bude okrem riadneho výkonu zákonných povinností aj verejné sprístupnenie mramorovej busty Cecílie Gonzagy. Jej autorom je s najväčšou pravdepodobnosťou taliansky renesančný sochár Donatello.