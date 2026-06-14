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Levoča: Pre práce na ceste bude týždeň uzavretá Košická ulica
Košická ulica bude úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou.
Autor TASR
Levoča 14. júna (TASR) - Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác bude od pondelka (15. 6.) do pondelka (22. 6.) uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
Košická ulica bude úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Ako uvádza radnica, počas realizácie prác nebude možný vjazd ani výjazd vozidiel do a z uzatvoreného úseku Košickej ulice. Obchádzka do centra mesta bude vedená z Vysokej a Kasárenskej ulice smerom na Námestie Majstra Pavla.
„Počas trvania uzávery Košickej ulice dôjde k dočasnej zmene dopravného režimu pešej zóny na Námestí Majstra Pavla. V úseku bude umožnený prejazd vozidiel zníženou rýchlosťou a zavedený zákaz zastavenia s ohľadom na bezpečný prechod chodcov, ktorých zároveň žiadame, aby pri pohybe v dotknutej oblasti dbali na zvýšenú opatrnosť,“ uvádza mesto.
Zároveň upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta, že ulice Mäsiarska a Špitálska budú dočasne organizované ako slepé ulice s obojsmernou premávkou. Žiada preto verejnosť, aby spomenuté komunikácie využívala výhradne v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko vjazd ani výjazd vozidiel na Košickú ulicu nebude umožnený.
Počas uzávery Košickej ulice budú autobusy návštevníkov mesta dopravným značením smerované na Kežmarskú cestu, kde bude v smere od Levočskej doliny vyhradený jeden jazdný pruh na parkovanie.
Mesto zároveň informuje, že od nedele do pondelka (22. 6.) budú dočasne zrušené zastávky na Námestí Majstra Pavla. Nahradené budú zastávkou Košická brána na Kežmarskej ceste.
„Zhotoviteľ stavby bude na pripravenú vozovku aplikovať spojovací asfaltový postrek a následne realizovať pokladanie asfaltových zmesí. Harmonogram prác je závislý od klimatických podmienok, preto môže dôjsť k zmene termínu realizácie,“ uvádza mesto.
Chodcov prosí, aby nevstupovali na úseky, kde bude prebiehať asfaltovanie, využívali výlučne vyznačené pešie trasy a chodníky, dbali na vlastnú bezpečnosť a predišli poškodeniu obuvi.
„Ďakujeme za trpezlivosť, ohľaduplnosť a spoluprácu počas realizácie prác. Vodičov žiadame o dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa stavby, spoločnosti Eurovia SK, a. s. V prípade skoršieho ukončenia prác bude premávka obnovená bez obmedzení,“ dodáva mesto.
Košická ulica bude úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Ako uvádza radnica, počas realizácie prác nebude možný vjazd ani výjazd vozidiel do a z uzatvoreného úseku Košickej ulice. Obchádzka do centra mesta bude vedená z Vysokej a Kasárenskej ulice smerom na Námestie Majstra Pavla.
„Počas trvania uzávery Košickej ulice dôjde k dočasnej zmene dopravného režimu pešej zóny na Námestí Majstra Pavla. V úseku bude umožnený prejazd vozidiel zníženou rýchlosťou a zavedený zákaz zastavenia s ohľadom na bezpečný prechod chodcov, ktorých zároveň žiadame, aby pri pohybe v dotknutej oblasti dbali na zvýšenú opatrnosť,“ uvádza mesto.
Zároveň upozorňuje obyvateľov a návštevníkov mesta, že ulice Mäsiarska a Špitálska budú dočasne organizované ako slepé ulice s obojsmernou premávkou. Žiada preto verejnosť, aby spomenuté komunikácie využívala výhradne v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko vjazd ani výjazd vozidiel na Košickú ulicu nebude umožnený.
Počas uzávery Košickej ulice budú autobusy návštevníkov mesta dopravným značením smerované na Kežmarskú cestu, kde bude v smere od Levočskej doliny vyhradený jeden jazdný pruh na parkovanie.
Mesto zároveň informuje, že od nedele do pondelka (22. 6.) budú dočasne zrušené zastávky na Námestí Majstra Pavla. Nahradené budú zastávkou Košická brána na Kežmarskej ceste.
„Zhotoviteľ stavby bude na pripravenú vozovku aplikovať spojovací asfaltový postrek a následne realizovať pokladanie asfaltových zmesí. Harmonogram prác je závislý od klimatických podmienok, preto môže dôjsť k zmene termínu realizácie,“ uvádza mesto.
Chodcov prosí, aby nevstupovali na úseky, kde bude prebiehať asfaltovanie, využívali výlučne vyznačené pešie trasy a chodníky, dbali na vlastnú bezpečnosť a predišli poškodeniu obuvi.
„Ďakujeme za trpezlivosť, ohľaduplnosť a spoluprácu počas realizácie prác. Vodičov žiadame o dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa stavby, spoločnosti Eurovia SK, a. s. V prípade skoršieho ukončenia prác bude premávka obnovená bez obmedzení,“ dodáva mesto.