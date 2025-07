Levoča priniesla pre návštevníkov viacero noviniek

Levoča 14. júla (TASR) - Mesto Levoča a tamojšie mestské kultúrne stredisko (MSKS), ktoré spravuje aj informačnú kanceláriu, pripravili na turistickú sezónu viacero noviniek. Vladimíra Novotná Čajová z levočského mestského úradu informovala, že sa zameriavajú na komfort, interaktivitu a moderné technológie, ktoré návštevníkom umožnia hlbšie spoznať históriu mesta. Jednou z najväčších noviniek je inovatívny audiosprievodca, ktorý využíva technológiu NFC.



Tento moderný nástroj umožňuje návštevníkom objavovať 22 historických pamiatok v Levoči a jej okolí prostredníctvom smartfónov. „Stačí mať zapnuté mobilné dáta a funkciu NFC a priložiť telefón k označenej nálepke pri pamiatke, aby sa okamžite otvoril webový obsah s audio výkladom. Na stránke je dostupný aj textový prepis nahrávky, obohatený o hypertextové odkazy na doplnkové informácie,“ vysvetlila Denisa Dzurillová z Kancelárie primátora mesta Levoča. Služba je k dispozícii nonstop a návštevníci tak môžu objavovať Levoču aj mimo otváracích hodín múzeí a informačných centier. Audiosprievodca bude postupne dostupný v štyroch jazykových verziách. Využívanie technológie je zároveň veľkým prínosom aj pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, ktorí tvoria v Levoči významnú komunitu. Tí si môžu pomocou vlastného smartfónu jednoducho a samostatne spustiť zvukový výklad bez potreby hľadania vizuálnych informácií či asistencie ďalšej osoby.



Samospráva takisto prichádza so zlepšením sprievodcovských služieb. „Kým v minulosti sa prehliadky mesta konali len trikrát týždenne, tento rok sú k dispozícii sedem dní v týždni, v čase od 10.00 h do 18.00 h. Reagujeme tým na pozitívny ohlas z predchádzajúcich rokov a na správanie turistov, ktorí najviac navštevujú mesto v dopoludňajších a popoludňajších hodinách,“ dodala riaditeľka MSKS Zuzana Kamenická. Pre väčšiu dostupnosť informácií budú sprievodcovia prítomní priamo v historickom centre na novom infopointe medzi Bazilikou sv. Jakuba a mestským úradom. „Tento stánok ponúkne nielen komentované prehliadky, ale aj užitočné informácie o otváracích hodinách múzeí, reštauráciách či orientácii v meste,“ spresnila Kamenická.



Významnou novinkou je podľa Novotnej Čajovej aj výstava fotografa Petra Župníka v Bazilike sv. Jakuba. „Výstup na vežu, ktorý ponúka nádherný výhľad na historické centrum Levoče, získava nový rozmer. Počas výstupu môžu návštevníci obdivovať fotografie Petra Župníka diel Majstra Pavla nainštalované na schodisku veže,“ uzavrela.