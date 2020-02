Levoča pripravuje lokalitu na výstavbu rodinných domov

Levoča 11. februára (TASR) – Mesto Levoča v súčasnosti pripravuje lokalitu na výstavbu rodinných domov. Primátor Miroslav Vilkovský pre TASR uviedol, že celý projekt Krupný jarok je rozdelený do dvoch etáp, pričom v prvej by malo vzniknúť 30 pozemkov vo veľkosti od 500 do 700 štvorcových metrov. V druhej etape sa ráta s ďalšími 25 parcelami.



„V prvom prípade sa nám podarilo vykúpiť všetky pozemky od súkromného vlastníka. Na tento účel šlo približne 340.000 eur,“ objasnil Vilkovský s tým, že pozemky v rámci druhej etapy lokality zatiaľ mesto nevykúpilo. Ide o územie na sídlisku Západ medzi miestnou komunikáciou a Ulicou Viktora Greschika.



Na túto investičnú akciu schválili poslanci na nedávnom mestskom zastupiteľstve čerpanie dlhodobého úveru vo výške takmer 103.000 eur. „Potrebujeme dofinancovať infraštruktúru, konkrétne napojenie tejto lokality na vodu, plyn, kanalizáciu a elektrinu. Chceme totiž záujemcom o kúpu ponúknuť kompletne vybudované pozemky aj s infraštruktúrou, nielen holé pozemky,“ zdôvodnil Vilkovský. Celkový úver na úrovni 450.000 eur na výkup parciel v celkovej výmere viac ako 23.000 štvorcových metrov a na vybudovanie infraštruktúry pritom schválili poslanci ešte v minulom roku. Splácať ho mesto bude práve z predaja pozemkov a nebude tak mať vplyv na vyrovnanosť mestského rozpočtu.



„My ako mesto musíme vytvárať podmienky, aby ľudia mali kde bývať, a toto je jedna z možností. Okrem toho pripravujeme výstavbu dvoch nájomných bytových domov na sídlisku Západ pri potoku, kde pribudne 48 bytových jednotiek,“ doplnil primátor. Na výstavbu bytových domov, kde sú náklady na úrovni viac ako 3,2 milióna eur, chce mesto získať dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a na technickú infraštruktúru si vezme aj komerčný úver.