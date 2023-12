Levoča pristúpila k zmene parkovacej politiky v centre

Levoča 25. decembra (TASR) - Mestskí poslanci v Levoči koncom roka schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by malo pomôcť k efektívnejšiemu parkovaniu. Hovorkyňa mesta Vladimíra Novotná Čajová uviedla, že parkovaciu politiku nemenili v spoplatnenej časti centra od roku 2015. Okrem iného je novinkou od nového roka zavedenie rezidenčného a abonentského parkovania.



"Keďže počet áut v meste dlhodobo narastá, parkovanie na námestí je plne obsadené. Zaparkovať tam je v súčasnosti bežný problém a miestami už doprava kolabuje," uviedla hovorkyňa. V súčasnosti sa na Námestí Majstra Pavla nachádza 123 parkovacích miest a 13 miest pre autobusy. Ide pritom o jedinú zónu v meste, kde sa za parkovanie platí.



Od nového roka sa tak v Levoči zruší jednodňová parkovacia karta a zavádzajú nový systém viacerých druhov parkovacích kariet. Vedúca oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia Lenka Petrášová konkretizovala, že cena parkovania za hodinu bude jedno euro pre autá a sedem eur pre autobusy. "Zároveň chceme zvýhodniť obyvateľov, žijúcich v spoplatnenej zóne, a to práve zavedením rezidentských parkovacích kariet," uviedla Petrášová.



Obyvatelia s trvalým pobytom v meste, žijúci v centre, tak za jedno auto zaplatia desať a za druhé 70 eur ročne. Občania, ktorí v zóne bývajú, avšak nemajú trvalý pobyt v Levoči, budú platiť 70 eur za každé auto. Zvýhodnené parkovanie budú mať ťažko zdravotne postihnutí a darcovia krvi. Po novom bude možné zakúpiť si aj tzv. abonentskú kartu, ktorá je určená pre návštevníkov, podnikateľov a ďalšie inštitúcie sídliace na námestí. Parkovacie karty si môžu záujemcovia zakúpiť v klientskom centre na mestskom úrade.



Primátor Levoče Miroslav Vilkovský podotkol, že zavedením iného systému chcú znížiť počet áut v centrálnej zóne. Situácia je podľa neho najmä počas pracovnej doby od 7.00 do 16.00 h neúnosná.



Zástupca primátora Pavol Papcun ozrejmil, že nové VZN dopĺňa dve predošlé, v rámci ktorých vybudovali záchytné parkovisko v hradobnom systéme a pristúpili k bezplatnej mestskej hromadnej doprave (MHD). "Počet prepravených ľudí v MHD sa takmer zdvojnásobil, napriek tomu sa nám to neprejavilo na úbytku áut," skonštatoval.



Primátor vyzval podnikateľov a ľudí, pracujúcich v centre, aby si abonentskú kartu zakúpili alebo parkovali na záchytných bezplatných parkoviskách. Situáciu bude v prvých týždňoch nového roka monitorovať mestská polícia.



Na budúci rok radnica plánuje rekonštrukciu mestských komunikácií a parkovacích miest na Námestí Majstra Pavla od križovatky s Ružovou ulicou až po poštu. "Zmenou z pozdĺžneho na šikmé státie sa v niektorých úsekoch námestia zvýši počet parkovacích miest," uzavrela Novotná Čajová.