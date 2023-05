Levoča sa pripravuje na Levočskú púť, pripravili dopravný režim

Levoča 13. mája (TASR) - Mesto Levoča začalo už v predstihu s prípravami na tradičnú levočskú púť, ktorá sa každoročne koná v lete. Nosnou témou tohtotýždňového stretnutia vedenia, miestneho farského úradu, polície, hasičov a ďalších dotknutých organizácií bol dopravný režim a organizačné zabezpečenie podujatia. Informovala o tom radnica na webovom sídle s tým, že počas prvých dvoch júlových dní zavedú osobitný dopravný režim na Košickej a Sadovej ulici, na Námestí Majstra Pavla a tiež na Ulici športovcov.



"Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené bezodplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách, nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu. Po naplnení parkovacích kapacít budú vodiči nasmerovaní organizátormi a dopravným značením do lokality starého ihriska na Potočnej ulici. To bude slúžiť ako dočasné záložné parkovisko, bez možnosti rezervácie parkovacieho miesta," uvádza mesto.



Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny. Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného miestnym rímskokatolíckym farským úradom. Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh na Ulici športovcov budú možné len pre vozidlá označené povolením, ktoré vydáva mestský úrad. Rovnako to platí aj pre vstup na Košickú ulicu a na Námestie Majstra Pavla pre vozidlá služieb, zásobovania a organizátorov púte.



Do zatvorenej časti mesta bude umožnený vjazd aj motorovým vozidlám, ktorých majitelia majú na predmetných uliciach trvalý, resp. prechodný pobyt. Platí to aj pre majiteľov nehnuteľností, zamestnancov organizácií, ktoré tam majú sídlo, resp. ubytovaných hostí, zamestnancov mesta, príspevkových organizácií i organizátorov púte a záchranné zložky.



Kyvadlová doprava na Mariánsku horu 1. a 2. júla nebude zriadená. "Mestská hromadná doprava bude jazdiť podľa platného grafikonu. Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta. Výstupná a nástupná zastávka bude na ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici. Mimoriadne vlakové spoje na trati Spišská Nová Ves – Levoča vypravia podľa platného cestného poriadku. Ku vlakovým spojom zriadia kyvadlovú dopravu premávajúcu ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta," upozorňuje radnica a v súvislosti s organizáciou púte žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť.