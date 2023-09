Spadnutý most do Levočskej doliny nahradilo dočasné premostenie

Levoča 14. septembra (TASR) - V meste Levoča platí mimoriadna situácia v súvislosti so zrútením mostnej konštrukcie smerom do Levočskej doliny. V stredu (13. 9.) pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na mieste osadili pontónový most, zatiaľ však nie je prejazdný. TASR to potvrdila Vladimíra Novotná Čajová z referátu komunikácie a marketingu mesta.



Mimoriadnu situáciu vyhlásili v meste v utorok (12. 9.) po tom, ako v dôsledku preťaženia spadol most aj s domiešavačom betónu, ktorý cezeň prechádzal. V noci na stredu sa podarilo uviaznutú miešačku vyslobodiť a začalo sa s prácami na osadení dočasného premostenia. To po sprejazdnení umožní prejazd motorovým vozidlám pre približne 30 ľudí žijúcich v tejto lokalite.



"Ešte je potrebné vykonať nejaké terénne úpravy a nainštalovať nájazdové rampy. Situáciu nám komplikuje dnešné počasie. Keď bude most prejazdný, verejnosť budeme informovať," uviedla Novotná Čajová. Dodala, že mesto bude v najbližšom možnom čase vyberať zhotoviteľa, ktorý postaví nový most. Výstavba si podľa hrubých odhadov vyžiada približne 250.000 eur.