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Stovky veriacich a priaznivcov sa stretli na Charitnej púti
Na Mariánskej hore sa stretli pracovníci a dobrovoľníci charít, partneri projektu, chorí, seniori i všetci priaznivci charity zo Slovenska a Poľska.
Autor TASR
Levoča 23. júla (TASR) - Stovky veriacich a priaznivcov sa vo štvrtok na Mariánskej hore v Levoči stretli na Charitnej púti. Zorganizovala ju Spišská katolícka charita (SpKCH) a je jedným z hlavných podujatí projektu Charita bez hraníc. Generálny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček pre TASR uviedol, že na púti sa zúčastnili aj klienti, o ktorých sa charita stará vo svojich zariadeniach.
„Svätý otec František pred piatimi rokmi ustanovil deň starých rodičov a tento rok pripadá na 26. júna. Naším cieľom je takto trošku poďakovať starým ľuďom. Oni sú takými strážcami tradície a koreňov, z ktorých sme aj my vzišli. Tá ich vytrvalosť vo viere a ľudová múdrosť sú silou, na ktorej aj naša spoločnosť, my a ďalšie generácie môžeme stavať,“ upozornil Vilček.
Na Mariánskej hore sa stretli pracovníci a dobrovoľníci charít, partneri projektu, chorí, seniori i všetci priaznivci charity zo Slovenska a Poľska. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. „Dnes nám sociológovia bijú na poplach, že jeden z najväčších ohrození súčasného života je samota. To platí pre mladých a ešte viac možno pre seniorov. Takéto stretnutia sú dôležité, aby cítili, že nie sú osamotení. Za kultúru stretávania sa prihováram aj v našich rodinách. Teraz, keď je letný čas, vždy treba vytiahnuť toho seniora, pretože oni majú niečo, čo my nemáme, a to sú skúsenosti, ktoré nadobudli rokmi. Sú aj pamäťou spoločnosti, preto je dobré ich počúvať, v ich svedectvách a spomienkach nájdeme aj múdrosť a nasmerovanie, ako riešiť problémy súčasnej doby,“ pripomína Trstenský.
Púť zorganizovali po štvrtýkrát, pričom predchádzajúce ročníky sa konali v Červenom Kláštore. Tentoraz sa presunula do Levoče, aby podľa Vilčeka bola o čosi dostupnejšia všetkým pútnikom. Tento rok sa na nej zúčastnilo odhadom asi 800 pútnikov z rôznych častí Slovenska i Poľska. „Púte sú nielen záležitosťou veriacich, robia ich bežní ľudia, je to aj o psychohygiene, o vyčistení hlavy, aj o inom pohľade na vlastný život. Púť nám pomáha získať väčší nadhľad a veľakrát aj potom nájsť múdre riešenia a prístup, keď sa vrátime domov,“ uzavrel biskup.
„Svätý otec František pred piatimi rokmi ustanovil deň starých rodičov a tento rok pripadá na 26. júna. Naším cieľom je takto trošku poďakovať starým ľuďom. Oni sú takými strážcami tradície a koreňov, z ktorých sme aj my vzišli. Tá ich vytrvalosť vo viere a ľudová múdrosť sú silou, na ktorej aj naša spoločnosť, my a ďalšie generácie môžeme stavať,“ upozornil Vilček.
Na Mariánskej hore sa stretli pracovníci a dobrovoľníci charít, partneri projektu, chorí, seniori i všetci priaznivci charity zo Slovenska a Poľska. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský. „Dnes nám sociológovia bijú na poplach, že jeden z najväčších ohrození súčasného života je samota. To platí pre mladých a ešte viac možno pre seniorov. Takéto stretnutia sú dôležité, aby cítili, že nie sú osamotení. Za kultúru stretávania sa prihováram aj v našich rodinách. Teraz, keď je letný čas, vždy treba vytiahnuť toho seniora, pretože oni majú niečo, čo my nemáme, a to sú skúsenosti, ktoré nadobudli rokmi. Sú aj pamäťou spoločnosti, preto je dobré ich počúvať, v ich svedectvách a spomienkach nájdeme aj múdrosť a nasmerovanie, ako riešiť problémy súčasnej doby,“ pripomína Trstenský.
Púť zorganizovali po štvrtýkrát, pričom predchádzajúce ročníky sa konali v Červenom Kláštore. Tentoraz sa presunula do Levoče, aby podľa Vilčeka bola o čosi dostupnejšia všetkým pútnikom. Tento rok sa na nej zúčastnilo odhadom asi 800 pútnikov z rôznych častí Slovenska i Poľska. „Púte sú nielen záležitosťou veriacich, robia ich bežní ľudia, je to aj o psychohygiene, o vyčistení hlavy, aj o inom pohľade na vlastný život. Púť nám pomáha získať väčší nadhľad a veľakrát aj potom nájsť múdre riešenia a prístup, keď sa vrátime domov,“ uzavrel biskup.