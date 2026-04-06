Levoča upozorňuje na obmedzenia na uliciach Potočná, Košická a Nová
V rámci zlepšenia technického stavu a bezpečnosti cestnej infraštruktúry sa začne komplexná rekonštrukcia mosta na Potočnej ulici, ktorý je v nevyhovujúcom stave.
Autor TASR
Levoča 6. apríla (TASR) - Od utorka (7. 4.) dôjde v Levoči k zmene dopravného režimu na uliciach Potočná, Košická a Nová. Dôvodom sú pripravované a prebiehajúce stavebné práce. Upozorňuje na to mesto na sociálnej sieti.
V rámci zlepšenia technického stavu a bezpečnosti cestnej infraštruktúry sa začne komplexná rekonštrukcia mosta na Potočnej ulici, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Most bude úplne uzavretý pre všetku dopravu.
Od utorka sa začnú aj stavebné práce na Košickej ulici v rámci projektu modernizácie severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta. Počas prác bude Košická ulica čiastočne prejazdná iba v jednom jazdnom pruhu v smere na Námestie Majstra Pavla. Zároveň bude na ulici platiť zákaz parkovania. Radnica vodičov vyzýva, aby využili záchytné parkoviská v hradbových priekopách. „Z Mäsiarskej ulice a z Ružovej ulice bude možný výjazd vozidiel len smerom na námestie a z dôvodu stavebných prác bude zrušená aj autobusová zastávka MHD Košická,“ dodáva mesto.
Pripomína, že v dotknutom úseku budú obmedzené aj možnosti prechodu chodcov cez komunikáciu. Chodcov preto žiada, aby využívali priechody pred Košickou bránou alebo iné bezpečné miesta na prechod cez komunikáciu. Takisto upozorňuje, že môžu vznikať aj dočasné dopravné obmedzenia alebo krátkodobé úplné uzávery.
V Levoči budú súbežne prebiehať stavebné práce aj na Novej ulici, ktorá bude od utorka prejazdná len v jednom jazdnom pruhu od križovatiek ulíc Bottova, Nová a Baštová v smere na ulicu Predmestie.
Mesto vodičov žiada o dôsledné rešpektovanie dopravného značenia a pokynov zhotoviteľa stavby. Obyvateľov zas prosí o trpezlivosť, ohľaduplnosť a súčinnosť počas realizácie prác.
