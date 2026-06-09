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Levoča upozorňuje na uzavretie účelovej komunikácie nad kurtmi
Počas uzávery nebude umožnený prejazd motorových vozidiel. Mesto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.
Autor TASR
Levoča 9. júna (TASR) - Mesto Levoča upozorňuje na dočasné uzavretie účelovej komunikácie v lokalite nad tenisovými kurtmi. Radnica informovala, že dôvodom je oprava odvodňovacieho žľabu a obmedzenie začne platiť od stredy 10. júna.
„Oznamujeme vlastníkom a užívateľom záhrad, poľnohospodárskych pozemkov a ostatným používateľom, že dočasne uzavretá bude účelová komunikácia v lokalite odbočky z Ulice Viktora Greschika vedúca ponad tenisové kurty. Predpokladaná doba realizácie prác a uzávery komunikácie je približne tri až päť dní v závislosti od priebehu stavebných prác a počasia,“ uviedla samospráva.
Počas uzávery nebude umožnený prejazd motorových vozidiel. Mesto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.
„Oznamujeme vlastníkom a užívateľom záhrad, poľnohospodárskych pozemkov a ostatným používateľom, že dočasne uzavretá bude účelová komunikácia v lokalite odbočky z Ulice Viktora Greschika vedúca ponad tenisové kurty. Predpokladaná doba realizácie prác a uzávery komunikácie je približne tri až päť dní v závislosti od priebehu stavebných prác a počasia,“ uviedla samospráva.
Počas uzávery nebude umožnený prejazd motorových vozidiel. Mesto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.