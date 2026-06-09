Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. jún 2026Meniny má Stanislava
< sekcia Regióny

Levoča upozorňuje na uzavretie účelovej komunikácie nad kurtmi

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR

Počas uzávery nebude umožnený prejazd motorových vozidiel. Mesto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.

Autor TASR
Levoča 9. júna (TASR) - Mesto Levoča upozorňuje na dočasné uzavretie účelovej komunikácie v lokalite nad tenisovými kurtmi. Radnica informovala, že dôvodom je oprava odvodňovacieho žľabu a obmedzenie začne platiť od stredy 10. júna.

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom záhrad, poľnohospodárskych pozemkov a ostatným používateľom, že dočasne uzavretá bude účelová komunikácia v lokalite odbočky z Ulice Viktora Greschika vedúca ponad tenisové kurty. Predpokladaná doba realizácie prác a uzávery komunikácie je približne tri až päť dní v závislosti od priebehu stavebných prác a počasia,“ uviedla samospráva.

Počas uzávery nebude umožnený prejazd motorových vozidiel. Mesto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia.
.

Neprehliadnite

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Voľby v Arménsku vyhrala vládna strana Pašinjana

Vo veku 80 rokov zomrel exposlanec NR SR Marián Haľko

Prešov dostal pokutu za povolenie umiestnenia stánku pri pamätníku