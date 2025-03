V Levoči má pribudnúť ďalších 30 nájomných bytov

Levoča 5. marca (TASR) - V Levoči by mohli pribudnúť ďalšie nájomné byty. Mesto chce na realizáciu projektu na Ulici Viktora Greschika získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a uchádza sa aj o dotáciu z rezortu dopravy. Vedúca oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a rozvoja mesta Lenka Petrášová pre TASR potvrdila, že náklady na výstavbu 30 bytov sú vo výške takmer 3,6 milióna eur.



"Investičný zámer rieši novostavbu nájomných bytových domov, ide o päť šesťbytových bytových domov osadených do svahovitého terénu. Územie sa nachádza vo východnej časti mesta Levoča a hraničí s asfaltovou komunikáciou vedúcou po Ulicu Viktora Gerschika. Dotknutá lokalita má charakter obytnej a polyfunkčnej zóny, dlhodobo včlenenej do územia," priblížila Petrášová. Navrhované bytové domy sú trojpodlažné, bodové, samostatne stojace a v každom z nich budú tri dvojizbové a tri trojizbové byty a tiež spoločné priestory.



Realizácia si vyžaduje výstavbu aj nevyhnutnej technickej infraštruktúry. "Ide o spevnené plochy, vodovodné prípojky, vodovody, kanalizačné prípojky, splaškovú kanalizáciu, elektrické prípojky, verejné osvetlenie, dažďovú kanalizáciu a sadové úpravy. Odstavovanie a krátkodobé parkovanie je navrhované na novovzniknutých parkoviskách pozdĺž cesty Viktora Greschika a účelovej cesty smerujúcej do blízkeho garážového dvora," dodala Petrášová.



S výstavbou sa začne po schválení úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy SR. Samotná výstavba vrátane zabezpečenia kolaudácie diela by mala trvať 445 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska. Mesto už so zhotoviteľom podpísalo zmluvu o dielo.



Petrášová dodala, že aktuálne evidujú viac ako 80 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu. Na území Levoče je v súčasnosti 233 nájomných bytov. Výstavbu ďalších v súčasnosti mesto neplánuje.