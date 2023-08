V Levoči bude trh i festival, treba sa pripraviť na obmedzenia

Levoča 15. augusta (TASR) - V historickom centre Levoče sa v najbližších dňoch bude konať kultúrny festival i Karpatský remeselný trh, z tohto dôvodu budú i dopravné obmedzenia. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti s tým, že budú platiť od štvrtka 17. augusta od 15. hodiny až do nedele 20. augusta ráno.



V meste v týchto dňoch zavedú osobitný dopravný režim s uzáverou časti Námestia Majstra Pavla. "Vjazd na námestie z Košickej ulice bude úplne uzatvorený, obchádzková trasa bude vedená po Ružovej, Vetrovej a Kláštorskej ulici. Južná časť námestia bude prejazdná a dopravne prístupná z Vysokej ulice po komunikáciu medzi Evanjelickým kostolom a radnicou a z Kláštorskej ulice popri budove základnej umeleckej školy," informovalo mesto s tým, že uzávera a obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením.



Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené na parkoviskách a miestnych komunikáciách, nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu. Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na Kežmarskej ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny.



"Zastávky MHD na Košickej ulici a Námestí Majstra Pavla budú počas platnosti osobitného dopravného režimu dočasne zrušené a nahradené zastávkou Košická brána na Kežmarskej ceste. Zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len zásobovacím vozidlám v čase do 9. hodiny," upozornila samospráva. Zároveň požiadala účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasných zmien pravidiel a zvýšenie pozornosti aj ohľaduplnosti.



Program multižánrového festivalu - Tajomná Levoča bude tento rok opäť rozdelený do troch dní. Od 17. do 20. augusta ožije mesto kultúrou, hudbou aj zábavou. Jeho súčasťou je tradične aj Karpatský remeselný trh, ktorý sa koná v piatok 18. a v sobotu 19. augusta.