Deti si môžu v Múzeu špeciálneho školstva vyskúšať prácu sprievodcu

Levoča 16. júla (TASR) - Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, ktoré patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR, pripravilo pre deti letný tábor. Od pondelka (18. 7.) do piatka (22. 7.) si v rámci pilotného programu s názvom My sme malí múzejníci vyskúšajú nielen bežnú interakciu s exponátmi, ale stanú sa priamo sprievodcami a získajú zručnosti odborníkov.



"Deti si uvedomia, že aj nevidiace alebo nepočujúce dieťa môže byť skvelým kamarátom. Zistia, ako s ním majú komunikovať. Naučia sa základy Braillovho písma, posunkového jazyka. No a prezradíme im aj to, ako sa opravujú múzejné exponáty alebo historické učebnice či vysvedčenia," uviedla vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči Štefánia Petreková.



Ako povedala, deti na základe vlastnej skúsenosti porozumejú lepšie úlohe múzea, tým, ktorí v múzeu pracujú, ale i tomu, aké činnosti múzejníci vykonávajú.



"Stanú sa z nich detskí sprievodcovia expozíciou, namaľujú si svoje tričko, budú súťažiť v čítaní Braillovho písma či posunkového jazyka. Šalát budú pripravovať tak, že využijú len niektorý zo zmyslov, napríklad čuch, chuť alebo hmat. Sladkou pomyselnou čerešničkou tábora bude pečenie koláča," priblížila Petreková.



Účastníci tábora navštívia aj Oblastné reštaurátorské ateliéry. Dozvedia sa, prečo sa vybrané predmety reštaurujú, respektíve opravujú.



"Za mikrofón sa posadia vo zvukových štúdiách Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu. Vyskúšajú si načítanie zvukovej ukážky rozprávkovej knihy Mimi a Líza pre nevidiacich čitateľov. Čakajú ich aj ukážky zaujímavého spôsobu tlače Braillovho písma či výroby reliéfnych obrázkov," doplnila Petreková.



Denný letný tábor je určený školákom, ktorí s múzeom aktívne spolupracovali počas uplynulého školského roku. Počas trvania letného tábora ostávajú jednotlivé vstupy na prehliadku múzea nezmenené, s výnimkou prvého vstupu o 9.00 h, ktorý bude počas celého týždňa rezervovaný pre tábor.