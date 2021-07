Vedenie levočskej nemocnice chce zachovať jej regionálny charakter

Levoča 10. júla (TASR) – Zachovanie súčasného charakteru nemocnice v Levoči požaduje vedenie tejto nemocnice a spoločnosti AGEL, ktorá ju prevádzkuje, ale aj vedenie mesta Levoča a starostovia obcí spádovej oblasti. V rámci chystanej optimalizácie siete nemocníc zároveň vyjadrili svoj zásadný nesúhlas s možnou zmenou na úroveň komunálnej nemocnice. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že takáto zmena by podstatne znížila regionálny význam levočskej nemocnice, rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a tiež by zrejme došlo k zmareniu investície do nového urgentného príjmu.



Nemocnica v Levoči sa podľa medializovaných informácií ocitla na zozname zariadení, ktoré by mali mať charakter len komunálnej nemocnice. "Boli sme, sme a chceme byť aj naďalej regionálnou nemocnicou,“ uviedol riaditeľ nemocnice František Lešundák. Vo štvrtok (8. 7.) sa podľa jeho slov konalo stretnutie s tromi desiatkami starostov obcí Levočského okresu, ktorí nemocnici prejavili plnú podporu. „Dostali sme od nich silný mandát informovať verejnosť o obavách a o požiadavke na zachovaní zdravotnej starostlivosti v súčasnej štruktúre. Spoločne sa budeme snažiť predovšetkým o to, aby našej nemocnici ostal titul regionálnej nemocnice, aby sme aj naďalej mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť našim obyvateľom,“ konštatoval.



Nemocnica má vypracovaný strategický plán rozvoja, ktorým by sa mala do budúcnosti uberať. Deklaruje, že psychiatrické oddelenie má vysoko nadregionálny charakter a so spádovou oblasťou približne 300.000 obyvateľov je v danej oblasti nenahraditeľné a významné vo svojej činnosti. Fenoménom nemocnice je neurologické oddelenie, s ktorého pomocou a prepojením s fyziatricko-rehabilitačným oddelením nemocnica plánuje realizovať systém včasnej rehabilitácie pre pacientov napríklad po mozgovej príhode či ortopedických operáciách.



„Chceme správne využiť dostupné lôžka a nie je reálne, aby ich transformácia prebehla náhle. Úprava lôžkového fondu si vyžaduje postupný vývoj, ktorému sa ako nemocnica v podstate prispôsobujeme prirodzene. V súčasnosti je v nemocnici o 24 percent menej lôžok, ako ich bolo pred rokom 2008. Robíme všetky potrebné kroky na udržanie nemocnice a potrebného lôžkového fondu, ktoré sa upravuje podľa potrieb v samostatnej réžii jednotlivých zdravotníckych zariadení,“ vysvetlil Lešundák.



Podľa medicínskeho riaditeľa AGEL Waldemara Krzysztofa Kmiecika je najdôležitejšie pred akýmkoľvek rozhodnutím od stola absolvovať vecnú a najmä odbornú diskusiu. "Čo sa týka zmeny lôžok, nemôže ísť o revolúciu, ale o evolúciu, teda postupný vývoj,“ reagoval.



Jedným z akcionárov nemocnice je mesto Levoča, proti avizovanej optimalizácii sa vyjadril primátor mesta Miroslav Vilkovský. "S informáciami, ktoré odzneli ohľadom rušenia nemocníc, sú spojené mnohé otázky a komplikácie, ktoré spôsobili napríklad aj to, že bude omnoho ťažšie do nemocnice získať nových lekárov a zdravotníkov,“ upozornil.



Starosta obce Dúbrava Ondrej Hovančík v zastúpení ďalších starostov z okresu konštatoval, že levočská nemocnica je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne a optimalizácia by vážnym spôsobom poznačila aj zamestnanosť.



Konečné stanovisko Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR by malo byť známe na konci leta.