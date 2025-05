Levoča verí v návrat a vystavenie busty v Spišskom múzeu

Levoča 31. mája (TASR) - Mesto Levoča verí, že bustu Cecilie Gonzaga bude možné opätovne vrátiť do Levoče a vystaviť v expozícii Slovenského národného múzea (SNM) - Spišskom múzeu. Mesto to uviedlo v stanovisku k štvrtkovému (29. 5.) prevozu diela, ktorého autorom je podľa predpokladov slávny renesančný majster Donatello.



Ministerstvo kultúry (MK) SR informovalo, že prevoz busty zo Spišského múzea v Levoči na prísne chránené miesto zrealizovalo v súčinnosti s Policajným zborom a SNM z dôvodu adekvátnej ochrany diela s mimoriadnou umeleckou i spoločenskou hodnotou.



Mesto Levoča potvrdilo, že o prevoze busty z depozitára Spišského múzea nebolo vopred informované. „Busta má pre Levoču mimoriadnu kultúrnu a symbolickú hodnotu. Budeme preto v kontakte s príslušnými inštitúciami a budeme sa zaujímať o ďalší vývoj situácie. Veríme, že po splnení všetkých odborných a bezpečnostných požiadaviek bude možné, aby sa dielo opäť vrátilo do Levoče a bude sprístupnené verejnosti v expozícii SNM - Spišského múzea v Levoči,“ uviedlo mesto v stanovisku na sociálnej sieti.



Podľa rezortu kultúry bude v najbližšom období iniciovaný proces medzinárodnej expertízy a odborného hodnotenia, ktoré s konečnou platnosťou určí pravosť a pôvod busty Cecilie Gonzaga. „V prípade potvrdenia autorstva sa bude s dielom nakladať s maximálnym rešpektom, v súlade s jeho kultúrno-historickým významom, a bude sprístupnené verejnosti vhodným a dôstojným spôsobom,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie ministerstva Petra Bačinská. Poukázala tiež na to, že priestory Spišského múzea v Levoči v súčasnosti nespĺňajú najvyššie štandardy na bezpečné uchovávanie predmetu takejto výnimočnej hodnoty.



Zbierkový predmet, ktorý má v správe SNM - Spišské múzeum v Levoči, je vo vlastníctve štátu.