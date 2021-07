Vo vakcinačnom centre v Levoči podali už 19.300 dávok vakcín

Levoča 21. júla (TASR) - Vo vakcinačnom centre levočskej nemocnice podali zdravotníci od polovice februára celkovo 19.300 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Prevažne išlo o vakcínu Pfizer/BioNTech. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavliková.



Ako prví sa v levočskom vakcinačnom centre očkovali zamestnanci troch nemocníc patriacich do siete nemocníc AGEL. Za všetky tri nemocnice bolo v priebehu štyroch pracovných dní zaočkovaných 732 zamestnancov. Z toho 317 bolo zaočkovaných z Nemocnice AGEL Levoča, 286 z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a 129 z Nemocnice AGEL Krompachy.



Prevádzka vakcinačného centra je v súčasnosti vyhradená na pondelok, stredu a piatok, v čase od 08.00 h do 10.30 h. Výnimka platí v prípade očkovania detí od 12 rokov, ktoré nemocnica očkuje vždy v stredu od 11.30 h do 13.00 h.



"V rámci spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR sme koncom júna otvorili možnosť očkovania aj pre mládež vo veku od 12 rokov. Počas očkovania tejto vekovej skupiny je nevyhnutná prítomnosť pediatra, zdravotnej sestry z detského oddelenia, a taktiež rodiča, respektíve zákonného zástupcu, ktorý dáva súhlas k samotnému očkovaniu. Na očkovanie sa prihlasujú záujemcovia prostredníctvom webu korona.gov.sk, pričom si ako možnosť zvolia naše vakcinačné centrum," povedala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.



Záujemcovia o očkovanie si môžu vyplniť dotazník a informovaný súhlas doma a už s vyplnenými tlačivami prísť na očkovanie. Môžu si ich stiahnuť na domovskej webovej stránke nemocnice www.nemocnicalevoca.agel.sk. Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie epidemiologických opatrení v zmysle Rúško-Odstup-Ruky. Okrem toho sa pred očkovaním a počas doby od prvého a druhého očkovania neodporúča príjem alkoholických nápojov, keďže alkohol vo vyššej miere znižuje imunitu, čo môže viesť aj k neúčinnosti očkovacej látky.



V súčasnosti nie je možné podľa Pavlikovej dať sa v levočskom vakcinačnom centre zaočkovať bez predchádzajúcej registrácie. Možnosť prihlásenia sa na očkovanie je prostredníctvom webu www.korona.gov.sk.