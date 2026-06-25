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Levoča získala 1,4 milióna eur na modernizáciu odpadového hospodárstva
V rámci projektu vybudujú v Levoči 51 nových stojísk na odpad, 96 uzamykateľných boxov na zmesový komunálny odpad a rozbehnú aj elektronický prístupový systém na čipy pre oprávnených používateľov.
Autor TASR
Levoča 25. júna (TASR) - Mesto Levoča získalo viac ako 1,4 milióna eur na modernizáciu odpadového hospodárstva. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že už podpísali zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Levoča - zavádzanie množstvového zberu z domácností“.
„Projekt predstavuje významný krok k modernejšiemu, čistejšiemu a spravodlivejšiemu systému nakladania s komunálnym odpadom. Jeho cieľom je motivovať obyvateľov k dôslednejšiemu triedeniu odpadu, znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu a zároveň nastaviť transparentnejší systém zodpovednosti za produkovaný odpad,“ uviedlo mesto.
V rámci projektu vybudujú v Levoči 51 nových stojísk na odpad, 96 uzamykateľných boxov na zmesový komunálny odpad a rozbehnú aj elektronický prístupový systém na čipy pre oprávnených používateľov. Moderné stojiská prinesú podľa radnice nielen vyšší komfort pre obyvateľov, ale aj čistejšie verejné priestory, menej neporiadku v okolí kontajnerov a efektívnejší systém zberu odpadu. Súčasťou projektu bude aj rozsiahla informačná a vzdelávacia kampaň pre verejnosť a školy.
„Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 1,55 milióna eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a spolufinancovania mesta,“ uzatvára samospráva.
„Projekt predstavuje významný krok k modernejšiemu, čistejšiemu a spravodlivejšiemu systému nakladania s komunálnym odpadom. Jeho cieľom je motivovať obyvateľov k dôslednejšiemu triedeniu odpadu, znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu a zároveň nastaviť transparentnejší systém zodpovednosti za produkovaný odpad,“ uviedlo mesto.
V rámci projektu vybudujú v Levoči 51 nových stojísk na odpad, 96 uzamykateľných boxov na zmesový komunálny odpad a rozbehnú aj elektronický prístupový systém na čipy pre oprávnených používateľov. Moderné stojiská prinesú podľa radnice nielen vyšší komfort pre obyvateľov, ale aj čistejšie verejné priestory, menej neporiadku v okolí kontajnerov a efektívnejší systém zberu odpadu. Súčasťou projektu bude aj rozsiahla informačná a vzdelávacia kampaň pre verejnosť a školy.
„Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 1,55 milióna eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a spolufinancovania mesta,“ uzatvára samospráva.