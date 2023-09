Levoča získala dotáciu na sociálne projekty

Levoča 6. septembra (TASR) - Mesto Levoča získalo dotáciu pol milióna eur na sociálne projekty. Vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Anna Babicová uviedla, že spätná väzba na pôsobenie miestnych občianskych a poriadkových služieb (MOaPS) je veľmi pozitívna, preto sa v projekte rozhodli pokračovať.



V Levoči žije približne 3000 obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity (MRK) prevažne koncentrovanej a integrovanej v intraviláne mesta. Približne 500 ľudí žije segregovane v časti Levočské Lúky, od mesta vzdialenej tri kilometre. Pred dvoma rokmi ukončili projekt MOaPS, ktorú vykonávali ôsmi členovia.



"Spätná väzba na ich pôsobenie zo strany vedenia mesta, poslancov, majoritného obyvateľstva, návštevníkov aj samotných ľudí z komunity je veľmi pozitívna. Vítajú ich zastúpenie a spoluprácu s rôznymi inštitúciami, políciou, školskými zariadeniami, terénnymi a komunitnými sociálnymi pracovníkmi. Zapájajú sa tiež do organizácie viacerých podujatí," zhodnotila Babicová. Od októbra do roku 2026 bude v MOaPS pracovať 12 osôb a na realizáciu tohto projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 491.000 eur.



Levoča sa zapojila aj do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do národného projektu Spolu pre komunity. Vďaka nemu budú financovať personálne výdavky pre troch zamestnancov komunitného centra (KC) po dobu 36 mesiacov. Radnica tvrdí, že bez KC je sociálna inklúzia obyvateľov MRK veľmi ťažká. "Sú preto veľmi dôležitým elementom pri akomkoľvek programe sociálnej integrácie a inklúzie," upozorňuje mesto.



Klientelu KC tvoria väčšinou obyvatelia zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pracovníci sa ich snažia viesť a motivovať, poskytujú im poradenstvo pri rôznych žiadostiach, formulároch, registrácii do projektu Digitálny žiak a mnohých ďalších administratívnych úkonoch. "Vzdelávajú ich v oblasti zdravej výživy a životného štýlu, prevencie kriminality, zamestnanosti, finančnej gramotnosti. Pripravujú rôzne záujmové činnosti pre deti a pomáhajú im pri príprave na vyučovanie. Vedú klub matiek s deťmi a mnoho ďalšieho," vymenovala Babicová. Od januára do júna tohto roku malo levočské KC 1939 klientov, čo je o 400 viac ako vlani.



Mesto sa tiež zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca s cieľom poskytovať individuálnu podporu osobám v sociálnej núdzi. Práca terénnych sociálnych pracovníčok a ďalších ľudí v miestnych občianskych a preventívnych službách a komunitnom centre podľa samosprávy dlhodobo napomáha k skvalitňovaniu života v meste.