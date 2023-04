Levoča získala dotáciu na výstavbu detského ihriska na sídlisku Hrad

Levoča 29. apríla (TASR) - V lokalite Pod Vinicou na sídlisku Hrad v Levoči pribudne nové detské ihrisko a oddychová zóna. Na ich vybudovanie mesto získalo od rezortu práce dotáciu vo výške 48.400 eur. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Sídlisko Hrad je jediné sídlisko v meste, ktoré moderné detské ihrisko nemá, preto sme sa rozhodli žiadať o dotáciu na jeho vybudovanie práve tu," povedal zástupca primátora mesta Levoča Pavol Papcun.



Cieľom projektu je vznik a zachovanie funkčných rodín, zlepšenie kvality rodinného prostredia, rozvoj rodičovských zručností, ako aj zlepšenie vedenia a podpory rodín k ich samostatnosti a nezávislosti.



"Účelom stavebných objektov je vytvorenie bezpečného priestoru ihriska a oddychovej zóny, doplnených o prvky mobiliára. Cieľom realizácie projektu je vytvorenie vhodných podmienok na aktívny oddych detí so špeciálnymi potrebami a oddychovou zónou pre dospelých. Zámerom je vytvorenie estetického a funkčného priestoru v požadovanej kvalite," uviedla Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti Mestského úradu v Levoči.



Ihrisko a oddychová zóna budú zostavené z prvkov, ktoré sú určené pre vekové kategórie detí od troch do 14 rokov vrátane detí so špeciálnymi potrebami a oddychovou zónou s besiedkami pre dospelých.



Ihrisko a oddychová zóna by mali byť vybudované do konca tohto roka.