Levočania budú vítať jar na tradičnom podujatí tento raz v divadle

Levoča 29. marca (TASR) - Levočania budú po roku opäť vítať jar na tradičnom podujatí, tentoraz sa uskutoční v priestoroch historického mestského divadla. Vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Anna Babicová informovala, že vo štvrtok 30. apríla sú v kongresovej sále pripravené vystúpenia detí levočských škôl, ale aj ochutnávka dobovej kuchyne. Odprezentuje sa aj osem miestnych škôl a šesť remeselníkov.



Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti tradície a zvyklosti predkov a je zamerané na oslavu veľkonočných sviatkov a prezentáciu výrobkov s ňou spojených. "Chceme aktívne zapojiť verejnosť a najmä mladých ľudí do procesu prípravy nových spoločných programov a aj zvýšiť povedomie obyvateľstva o danostiach mesta a najmä o kultúrnu identitu," dodala Babicová.



Program odštartuje o 10. hodine vystúpením detí z Materskej školy Gašpara Haina, po nich sa so svojím pásmom predstavia žiaci Základnej školy Francisciho 11. Vystúpia aj študenti Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠP) v Levoči. "V jarnom období k slovenskému zvykosloviu patrí vynášanie Moreny, na Spiši sa volá Šmertka. Dva týždne pred Veľkou nocou nosili dievčatá slamenú figurínu, ktorú hádzali do vody alebo sa spálila, čo znamenalo koniec zimy a po nej nastúpila očakávaná jar," priblížila pedagogička SOŠP Božena Švábová. Študentky sa predstavia s pásmom, ktoré je autenticky pripravené podľa zvykov a tradícií z obcí spod Spišského hradu.



Na ukážke dobovej kuchyne budú môcť návštevníci ochutnať obradové pečivo a hradné posúchy. "Judášovo ucho alebo aj judášov povraz je obradové pečivo používané a pripravované na Veľkú noc v ľudovom prostredí. Je to ľudová odvolávka na biblické novozákonné udalosti. Ide o jednoduché pečivo z kysnutého cesta v tvare ucha alebo zapleteného špagátu - povrazu. Je popri 'veľkonočnej paske' doplnením slávnostného stola," ozrejmila zástupkyňa riaditeľky SNM – Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.



V priestoroch divadla vystavia aj desiatky diel zo školských zariadení zapojených do súťaže mesta Levoča na jar. Podujatie je realizované v rámci projektu Radnica otvorená komunitám.