Levočská nemocnica je pripravená na tretiu vlnu pandémie

Levoča 4. septembra (TASR) - Nemocnica Agel Levoča je pripravená na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Ako TASR informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, do ktorej nemocnica v Levoči patrí, počas leta prijala v súvislosti s ňou viaceré opatrenia.



"V októbri minulého roka sme sa stali subjektom hospodárskej mobilizácie a naša nemocnica mala počas trvania núdzového stavu 35 reprofilizovaných lôžok na internom oddelení a štyri lôžka umelej pľúcnej ventilácie na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Celkovo sme poskytli zdravotnú starostlivosť 427 pacientom pozitívnym na ochorenie COVID-19 na internom COVID oddelení a 50 pacientom na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)," uviedol riaditeľ nemocnice František Lešundák.



Nemocnica prijala v uplynulých mesiacoch viaceré opatrenia v súvislosti s treťou vlnou pandémie. "Už počas apríla sme zrealizovali na internom oddelení rozšírenie centrálnych rozvodov kyslíka. Celkovo 23 internistických lôžok s centrálnym prívodom kyslíka má k dispozícii aj rezervnú kyslíkovú nádobu. Máme záujem aj o zakúpenie PCR prístroja na rýchlu diagnostiku, takzvaného Lamp-testu. Výhodou oproti začiatku pandémie je lepšia pripravenosť zdravotníckeho personálu a tiež dostatočný počet ochranných prostriedkov, ktoré sú pre našich zamestnancov zabezpečené," priblížil Lešundák.



V rámci prevencie nemocnica zorganizovala aj mobilný očkovací tím, ktorý v okolitých obciach poskytoval možnosť očkovania záujemcom, ktorí by sa za iných okolností do vakcinačného centra nedostali.



"Išlo o záujemcov z marginalizovaných skupín, imobilných pacientov, onkologických pacientov či seniorov so zdravotnými ťažkosťami. Celkovo bolo v teréne zaočkovaných týmto spôsobom takmer 830 osôb," doplnil riaditeľ nemocnice a pridal aj aktuálne percento zaočkovaných zamestnancov nemocnice, ktoré sa blíži k hranici 70 percent.



Vo vakcinačnom centre nemocnice bolo od jeho otvorenia podaných 21.129 dávok vakcín. V súčasnosti je pre záujemcov možnosť očkovania bez registrácie, a to v stredu, štvrtok a piatok od 08.00 do 14.00 h. Naďalej platí aj možnosť prihlásenia sa na očkovanie prostredníctvom webu korona.gov.sk.