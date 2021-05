Levočská nemocnica povoľuje návštevy pacientov

Levoča 17. mája (TASR) – Levočská nemocnica reaguje na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu a s ňou súvisiace uvoľňovanie opatrení. Od pondelka umožňuje návštevy hospitalizovaných, pripravuje sa tiež na opätovné sprístupnenie lôžok, ktoré boli reprofilizované pre covidových pacientov. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú patrí aj nemocnica v Levoči.



"Od dnešného dňa sa návštevy za prísnych podmienok povoľujú, a to výhradne v návštevných hodinách od 14:00 do 16:00 počas pracovných dní. V soboty, nedele a sviatky je to od 13:00 do 15:00," uviedol riaditeľ nemocnice František Lešundák s tým, že k jednému pacientovi môžu prísť najviac dvaja príbuzní súčasne, a to nanajvýš na 15 minút.



Každý z príbuzných sa bude musieť vopred preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o očkovaní, alebo o negatívnom výsledku antigénového testu vykonanom pred nie viac ako 24 hodinami, alebo PCR testu, nie staršom ako 72 hodín. "Samozrejmosťou je aj na nosenie respirátora FFP2 a dôkladná dezinfekcia rúk," doplnil Lešundák.



Ako informovala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká, nemocnica eviduje spolu deväť pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19, pričom na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny potrebujú dvaja z nich pomoc umelej pľúcnej ventilácie, jeden pacient je hospitalizovaný na neinvazívnom lôžku. Ako v tejto súvislosti Pavliková podotkla, väčšina nemocničných lôžok, ktoré v nemocnici reprofilizovali na covidové, opäť sprístupnia pre pacientov s inými ochoreniami.



Nemocnica uplynulý týždeň vo vakcinačnom centre zaočkovala takmer 990 ľudí, na mobilnom odberovom mieste vykonala 660 antigénových testov (1 pozitívny), a tiež 233 PCR testov (21).