Levočská nemocnica má ekologickú strechu so 7200 rastlinami

Levoča 8. septembra (TASR) – Levočská nemocnica má strechu so 7200 rastlinami. Na budove jej nového urgentného príjmu, ktorého výstavba stále pokračuje, je už niekoľko dní plne ekologická strecha. Informovala o tom hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková.



Na streche a zvislej streche budúceho nového urgentného príjmu je podľa nej nasadená zeleň, ktorá sa sama rozrastá a rozmnožuje – machy, rozchodníky a nízke rastliny. „Táto strecha produkuje kyslík a zadržiava oxid uhličitý, filtruje znečisťujúce látky, absorbuje škodliviny zo vzduchu, absorbuje dažďovú vodu namiesto toho, aby tiekla po chodníku,“ uviedol manažér pre stavebnú činnosť AGEL SK Ján Mlynár.



Ako ďalej priblížila Pavliková, pri odparovaní vody je strešná povrchová teplota znížená, a to najmä v mestských oblastiach s hustou populáciou a v oblastiach s horúcim a suchým podnebím, takzvaná zelená strecha redukuje teplotné rozdiely medzi dňom a nocou. Prínos novej strechy je aj v oblasti vykurovania. „Vrstvy zelenej strechy môžu izolovať vnútro, čím sa znižujú náklady na vykurovanie a klimatizáciu, funguje aj ako zvuková izolácia. V horúcom počasí ostáva táto strecha chladnejšia ako tmavá strecha,“ vysvetlil Mlynár.



Podľa hovorkyne ekologické strechy pôsobia navyše esteticky, sú príjemné na pohľad a šíria vôňu. Rastliny tiež chránia hydroizoláciu pred poveternostnými vplyvmi, čo v skutočnosti znamená dlhšiu životnosť hydroizolačných materiálov. „Strecha si vyžaduje minimálnu námahu na údržbu a starostlivosť, keďže má samozavlažovací systém. Bežné znečistenie sa bude riešiť v rámci pravidelnej údržby,“ ozrejmila Pavliková.



Nový urgentný príjem levočskej nemocnice aj s príslušným vybavením je podľa nej spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. „Nemocnica dostane aj nový monitoring, lôžka, EKG a defibrilátor, infúznu techniku, ale aj vybavenie operačných sál a sterilizátor,“ dodala hovorkyňa s tým, že nový urgentný príjem by mali dokončiť v prvej polovici roka 2021.