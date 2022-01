Levočská nemocnica nemá žiadneho pacienta s COVID-19

Levoča 24. januára (TASR) – V levočskej nemocnici už niekoľko dní nie je hospitalizovaný žiaden pacient s ochorením COVID-19. Naposledy tu takýto stav evidovali v polovici septembra minulého roka. Ako TASR informovala hovorkyňa siete nemocníc Agel SK Martina Pavliková, zdravotníci v Levoči zároveň v uplynulých dňoch zaznamenali nárast pozitivity PCR testov.



"Od štvrtka 20. januára nemáme na internom oddelení hospitalizovaného ani jedného pacienta s ochorením COVID-19. Tento stav sme naposledy zaznamenali 17. septembra 2021," priblížila námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Renáta Bičanovská s tým, že v tretej vlne pandémie sa nemocničný personál kontinuálne, počas štyroch mesiacov, staral o spolu 212 pacientov na covidových lôžkach. Zdravotníkov však zároveň znepokojuje percentuálny nárast pozitivity PCR testov. "Z posledných štatistík evidujeme nárast z 22 na 30,7 percenta," konkretizovala.



Podľa Pavlikovej spustili vo vakcinačnom centre levočskej nemocnice už aj očkovanie detí od piatich do 11 rokov. Najbližšie budú túto vekovú kategóriu očkovať v piatok (28.1.) od 12.30 do 14.30 h za prítomnosti pediatra. Zdravotníci budú pripravení na registrované i neregistrované deti, a to nielen z okresu Levoča, ale i Kežmarok. Vakcinačné centrum je v prevádzke najbližšie v stredu (26.1.), keď ho v časoch od 8.00 do 12.00 h a opäť od 12.30 do 14.00 h môžu navštíviť registrovaní i neregistrovaní dospelí a deti vo veku od 12 do 18 rokov. Vo štvrtok (27.1.) v rovnakých časoch očkujú len dospelých bez ohľadu na registráciu, v piatok dopoludnia len registrovaných dospelých.