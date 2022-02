Levočská nemocnica otvára ambulanciu klinickej psychológie

Levoča 20. februára (TASR) - Zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov bude poskytovať ambulancia klinickej psychológie. Od pondelka (21. 2.) ju otvára nemocnica Agel Levoča. Nachádzať sa bude v bývalej internej ambulancii. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v Levoči patrí.



Doposiaľ mala nemocnica na psychiatrickom oddelení v prevádzke len psychiatrickú ambulanciu. "Ambulanciou klinickej psychológie tak rozširujeme pôsobenie nášho odboru a ponúkaných odborných služieb a poskytovaných výkonov aj v odbore psychológie. Veľkou výhodou novej ambulancie je aj to, že pacienti, ktorí začali individuálnu psychoterapiu počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení môžu vo svojej liečbe plynule pokračovať v ambulancii s tým istým psychológom," hovorí primárka psychiatrického oddelenia Erika Gernáthová.



Ambulancia klinickej psychológie, ktorá je situovaná mimo budovy psychiatrického oddelenia, bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov v čase od 7.30 h do 15.00 h počas pracovných dní okrem stredy.



"K poskytovaným výkonom našej ambulancie klinickej psychológie bude patriť komplexné a parciálne psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára – špecialistu, na sociálne účely či na vlastnú žiadosť pacienta. Vítaní budú u nás pacienti so záujmom o individuálnu, párovú a skupinovú terapiu, či nácvik relaxačných techník," informuje o možnostiach poskytovaných výkonov novej ambulancie klinická psychologička levočskej nemocnice Monika Hasajová.