Levočská nemocnica poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Levoča 25. novembra (TASR) – Levočská nemocnica poskytuje vo svojej lôžkovej časti len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Výnimku tvoria onkologickí pacienti a pacienti, ktorým sa poskytuje biologická liečba. Reaguje tak na príkaz ministerstva zdravotníctva o rozsahu poskytovaných služieb zariadení hospodárskej mobilizácie. Zariadenie vyčerpalo kapacitu svojich reprofilizovaných lôžok. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Toto rozhodnutie platí počas doby trvania mimoriadnej situácie," uviedol riaditeľ nemocnice v Levoči František Lešundák.



Na internom oddelení nemocnice je aktuálne hospitalizovaných 23 pacientov s ochorením COVID-19. "Ďalším ôsmim pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 je poskytovaná zdravotná starostlivosť na psychiatrickom oddelení," doplnila Pavliková. Nemocnica zároveň eviduje 15 pozitívnych zamestnancov, ďalší traja sú v karanténe.



Vakcinačné centrum nemocnice funguje aj naďalej, pričom stále platí, že posledný záujemca by mal prísť najneskôr 15 minút pred ukončením pracovnej doby. "Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny a tí, ktorí dostali SMS správu s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, je odporúčaná registrácia prostredníctvom webu korona.gov.sk," doplnila Pavliková.



Centrum pracuje najbližšie v piatok (26.11.), a to v čase od 13.00 do 15.45 h pre neregistrovaných záujemcov a počas nasledujúceho týždňa v stredu (1.12.) a vo štvrtok (2.12.). Doba od 8.00 do 12.00 h je vyhradená pre registrovaných záujemcov, v čase medzi 12.30 a 14.00 h sa môžu prísť zaočkovať neregistrovaní záujemcovia, v stredu i deti od 12 do 18 rokov.