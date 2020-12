Levočská nemocnica pozmenila časový harmonogram testovania na COVID-19

Levoča 8. decembra (TASR) – Levočská nemocnica pozmenila časový harmonogram testovania na ochorenie COVID-19. Dôvodom je veľký záujem verejnosti o samotné testovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



„Na odberovom mieste COVID-19 v našej nemocnici, ktoré je zriadené od 27. októbra, je možné testovanie PCR metódou, a taktiež antigénové testovanie, ktoré vzniklo na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. Vzhľadom na to, že záujem o testovanie neustále narastá, rozhodli sme sa upraviť časový harmonogram, ktorý vylepší organizačnú štruktúru typov realizovaného testovania,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.



Ako priblížila Pavliková, testovanie bezplatnými antigénovými testami je možné od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 12.30 h. Naďalej taktiež platí, že nemocnica vykonáva počas týždňa aj platené PCR testovanie, na ktoré je možné sa prihlásiť cez www.agellab.sk. vo voľných termínoch každý pracovný deň od 7.30 do 8.30 h. V prípade, že má ktokoľvek príznaky alebo podozrenie na ochorenie COVID-19, môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru prostredníctvom korona.gov.sk. a bude mu pridelené odberové miesto. „Tieto testy, ktoré pacientom prepláca zdravotná poisťovňa, sa u nás realizujú každý utorok, stredu a štvrtok od 8.30 do 10.30 h,“ doplnila hovorkyňa.