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Levočská púť na Mariánskej hore vyvrcholí v nedeľu
Program zahŕňa omše, gréckokatolícke liturgie, modlitby ruženca, krížovú cestu, adoráciu i ďalší duchovný program.
Autor TASR
Levoča 5. júla (TASR) - Tradičná Levočská púť sa cez víkend koná na Mariánskej hore a vyvrcholí v nedeľu (5. 7.) slávnostnou odpustovou svätou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pierbattista Pizzaballa. Podujatie s množstvom pútnikov si vyžiadalo dopravné obmedzenia.
Program pútnického týždňa trvá už od nedele 26. júna. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete.
Program zahŕňa omše, gréckokatolícke liturgie, modlitby ruženca, krížovú cestu, adoráciu i ďalší duchovný program. Prvý víkendový deň sa začína o 9.00 h Fatimskou sobotou. Slávnostná odpustová svätá omša sa v nedeľu uskutoční od 10.00 h.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas víkendu zabezpečuje mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves - Levoča.
Polícia upozorňuje, že v Levoči počas púte platí osobitný dopravný režim, a to od soboty 6.00 h do nedele 16.00 h. V uvedených časoch sú uzatvorené miestne cesty: ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová.
„K čiastočnému obmedzeniu cestnej premávky dôjde na ceste III/3225, kde v smere od Levočskej doliny do mesta Levoča v úseku od križovatky s miestnou cestou ulica V. Greschika po križovatku s ulicou Športovcov, bude pravý jazdný pruh vyhradený pre parkovanie autobusov,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Všetky verejné parkoviská a plochy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Na starom ihrisku v lokalite ulica Potočná bude vytvorené a označené záchytné parkovisko pre návštevníkov púte. Polícia odporúča pútnikom, aby prednostne využili prostriedky hromadnej dopravy.
Program pútnického týždňa trvá už od nedele 26. júna. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete.
Program zahŕňa omše, gréckokatolícke liturgie, modlitby ruženca, krížovú cestu, adoráciu i ďalší duchovný program. Prvý víkendový deň sa začína o 9.00 h Fatimskou sobotou. Slávnostná odpustová svätá omša sa v nedeľu uskutoční od 10.00 h.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas víkendu zabezpečuje mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves - Levoča.
Polícia upozorňuje, že v Levoči počas púte platí osobitný dopravný režim, a to od soboty 6.00 h do nedele 16.00 h. V uvedených časoch sú uzatvorené miestne cesty: ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová.
„K čiastočnému obmedzeniu cestnej premávky dôjde na ceste III/3225, kde v smere od Levočskej doliny do mesta Levoča v úseku od križovatky s miestnou cestou ulica V. Greschika po križovatku s ulicou Športovcov, bude pravý jazdný pruh vyhradený pre parkovanie autobusov,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Všetky verejné parkoviská a plochy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Na starom ihrisku v lokalite ulica Potočná bude vytvorené a označené záchytné parkovisko pre návštevníkov púte. Polícia odporúča pútnikom, aby prednostne využili prostriedky hromadnej dopravy.