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Levočská púť na Mariánskej hore vyvrcholí v nedeľu

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Na archívnej snímke Levočská púť 2. júla 2017 v Levoči so slávnostnou odpustovou svätou omšou, ktorú celebroval J. E. kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár a prezident pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Foto: TASR/František Iván

Program zahŕňa omše, gréckokatolícke liturgie, modlitby ruženca, krížovú cestu, adoráciu i ďalší duchovný program.

Autor TASR
Levoča 5. júla (TASR) - Tradičná Levočská púť sa cez víkend koná na Mariánskej hore a vyvrcholí v nedeľu (5. 7.) slávnostnou odpustovou svätou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pierbattista Pizzaballa. Podujatie s množstvom pútnikov si vyžiadalo dopravné obmedzenia.

Program pútnického týždňa trvá už od nedele 26. júna. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Spišský diecézny biskup František Trstenský zdôraznil, že podujatie nesie silný odkaz solidarity a modlitby za pokoj vo svete.

Program zahŕňa omše, gréckokatolícke liturgie, modlitby ruženca, krížovú cestu, adoráciu i ďalší duchovný program. Prvý víkendový deň sa začína o 9.00 h Fatimskou sobotou. Slávnostná odpustová svätá omša sa v nedeľu uskutoční od 10.00 h.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas víkendu zabezpečuje mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves - Levoča.

Polícia upozorňuje, že v Levoči počas púte platí osobitný dopravný režim, a to od soboty 6.00 h do nedele 16.00 h. V uvedených časoch sú uzatvorené miestne cesty: ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová.

„K čiastočnému obmedzeniu cestnej premávky dôjde na ceste III/3225, kde v smere od Levočskej doliny do mesta Levoča v úseku od križovatky s miestnou cestou ulica V. Greschika po križovatku s ulicou Športovcov, bude pravý jazdný pruh vyhradený pre parkovanie autobusov,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Všetky verejné parkoviská a plochy budú vyznačené dočasným dopravným značením. Na starom ihrisku v lokalite ulica Potočná bude vytvorené a označené záchytné parkovisko pre návštevníkov púte. Polícia odporúča pútnikom, aby prednostne využili prostriedky hromadnej dopravy.  
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