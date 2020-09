Levoča 3. septembra (TASR) - Levočské Múzeum špeciálneho školstva oslávi tridsať rokov od svojho vzniku bohatým zážitkovým programom už teraz v septembri. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



„Pri príležitosti nášho 30. výročia odštartujeme 7. septembra v múzeu podujatie Dva týždne zážitkov. Pripravený máme pestrý a rozsiahly program určený nielen školským skupinám, ale aj širokej verejnosti,“ uviedla vedúca múzea Štefánia Petreková s tým, že program je pripravený od 7. do 18. septembra vrátane víkendu a sviatku.



Ako ďalej priblížila, okrem edukatívno-zážitkových programov, zameraných na Braillovo písmo, prstovú abecedu, posunkový jazyk, Lormovu dotykovú abecedu, zmyslové orgány oko a ucho, ktoré sú určené najmä školským skupinám, sú pripravené prehliadky interaktívnej expozície múzea s lektorským výkladom, ale aj hlavný program celého podujatia. Atmosféru v múzeu navyše spríjemní 9. septembra aj speváčka Katka Koščová za klavírneho sprievodu Daniela Špinera. „Speváčka sa publiku predstaví výberom piesní popretkávaných príbehmi nevidiacej Mimi a jej kamarátky Lízy, hluchoslepej Helen či nepočujúcej dievčiny, ktorá sa ocitla na diskotéke,“ opísala Petreková.



Tvorivosti bude podľa nej patriť 11. september. Na deti čaká workshop Namaľuj si veselé tričko, vak či šiltovku, a tým zrecykluj starý kus svojho šatníka. Zapojiť sa môžu žiaci prvého stupňa všetkých základných škôl v meste Levoča, nevidiaci a nepočujúci nevynímajúc.



„Počas víkendu budeme v múzeu spájať generácie. Pre všetkých starých rodičov sme pripravili bezplatný vstup, ak zavítajú do múzea v sprievode svojich vnúčat, a taktiež sa môžu spoločne zapojiť do súťaženia s pracovnými listami, ktoré sú u nás úplnou novinkou,“ inšpiruje k návšteve jeho vedúca.



Petreková dodala, že do rozprávky sa návštevníci prenesú 15. septembra vďaka príbehu o Zlatej rybke, v podaní profesionálneho Divadla Portál z Prešova. Aj záver druhého týždňa v múzeu bude podľa nej rozprávkový. Ožijú v ňom rozprávkové postavičky Mimi a Líza, Heidi, hlavná hrdinka 'dowňáčka' Zuzka, autista Daniel či ďalší. Do ich príbehov sa návštevníci začítajú a započúvajú spoločne s Evkou Cibulovou-Ryššákovou, Aďkou Brnčalovovu, Matejom Babejom a ďalšími hercami, rodákmi z Levoče, ktorí im aspoň na chvíľu zapožičajú svoj hlas.