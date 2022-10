Levočské Múzeum špeciálneho školstva pripravilo program pre seniorov

Levoča 4. októbra (TASR) - Múzeum špeciálneho školstva v Levoči začalo tento týždeň sériu podujatí venovanú seniorom. Prehliadku zážitkovej expozície pre nich prináša zdarma, zároveň chystá pravidelné tvorivé workshopy, kde budú nielen tvoriť, ale aj čítať, spievať a variť. Informovala o tom vedúca múzea Štefánia Petreková s tým, že ich cieľom je takto prispieť k myšlienke úcty k starším, ktorú si pripomíname práve v októbri.



"Bezplatné interaktívne prehliadky sa konajú až do 14. októbra," upozornila Petreková. Následne v múzeu od 19. októbra štartujú tzv. Múzejné stredy so seniormi, táto aktivita bude pre starších návštevníkov pripravená celoročne. "Chceme takto vytvoriť pravidelnú kreatívnu platformu s cieľom seniorov intenzívnejšie socializovať, ponúknuť im možnosť vytvárať nové priateľstvá. Bude sa veľa tvoriť a komunikovať," doplnila vedúca múzea.



Workshopy určené priamo staršej generácii budú každú párnu stredu v mesiaci, od 9.30 do 12.00 h. Kreatívne využitie dostane pod rukami seniorov papier, vlna, korok či odpadový materiál, napríklad v podobe starého textilu. Workshopy dajú priestor aj rôznym hudobným žánrom, pracovníci múzea im budú tiež čítať úryvky z kníh.



"Veríme, že naša pestrá ponuka aktivít pripravená špeciálne pre seniorov osloví tých nielen z Levoče, ale aj bližších prípadne či vzdialenejších regiónov. Stačí si len vybrať a objednať sa vopred. Všetky informácie nájdu záujemcovia aj na našej oficiálnej webovej stránke," upozornila Petreková.



Mesiac október patrí seniorom od decembra 1990. Za Mesiac úcty starším ho vtedy vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN.